Reacţia lui Carlo Ancelotti după ce a fost audiat în procesul în care e judecat pentru evaziune fiscală! Ce le-a spus antrenorul judecătorilor - Antena Sport

Judecat miercuri şi joi pentru fraudă fiscală, Carlo Ancelotti este acuzat că nu şi-a declarat veniturile din drepturi de imagine. Cu toate acestea, antrenorul Realului a asigurat Curtea Superioară de Justiţie din Madrid că „nu s-a gândit niciodată să comită fraudă”.

Deja antrenor la Real Madrid între 2014 şi 2015, perioadă în care este acuzat de aceste infracţiuni, el a declarat că chiar clubul a fost cel care i-a oferit acest tip de remuneraţie.

Ce a declarat Carlo Ancelotti în instanţă, în procesul în care e judecat pentru evaziune fiscală

„Când clubul mi-a sugerat acest lucru, am pus Real Madrid în legătură cu consilierul meu. Nu m-am ocupat de asta, pentru că nu am fost niciodată plătit în acest fel […]. […] Toţi jucătorii o fac, Mourinho (n.r: predecesorul său pe banca Realului la acea vreme) a făcut-o şi el”, a explicat el în instanţă. La sfatul clubului său, a fost înfiinţată o societate pentru ca Ancelotti să primească 15% din salariul său, care se ridica la 6 milioane de euro net pe an, în drepturi de imagine.

Ancelotti este acuzat că, în timpul primei sale perioade la Real Madrid (2013-2015), nu a declarat fiscului spaniol venituri de peste un milion de euro din drepturi de imagine.

În martie 2024, parchetul a cerut condamnarea sa la patru ani şi nouă luni de închisoare în citaţia sa preliminară. La ieşirea din sala de judecată, miercuri, antrenorul a declarat că se simte „foarte bine” şi este „calm”.