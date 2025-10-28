Afacerea "unică în Europa" a milionarului român care va câştiga o avere! "Nu am mai văzut aşa ceva" - Antena Sport

Gigi Neţoiu (66 de ani) a investit 6 milioane de euro la Angus Danubius, ferma pe care a inaugurat-o cu puţin timp în urmă. Dumitru Dragomir e convins că afacerea fostului investitor de la Dinamo poate fi vândută pe cel puţin 50 de milioane de euro, atunci când Neţoiu va atinge un anumit număr de animale.

Totul se întâmplă în Dolj, pe malul Dunării, lângă Portul Cultural Cetate. Black Angus Danubius, considerată cea mai modernă fermă de vaci din Europa, a fost terminată în doarşase luni.

Gigi Neţoiu poate vinde o afacere pe cel puţin 50 de milioane de euro

“Eu când povesteam, mai zicea lumea că bag în ele. Curajul pe care l-a avut mă dă peste cap. Câţi bani a băgat acolo. Aia e afacere de 50 de milioane de euro. A băgat 6 milioane de euro şi o va vinde cu 50 de milioane de euro.

În momentul în care va ajunge la 3.000 de oi, cu capre şi 3-4.000 de viţei, va vinde. Unde mai găseşti în Europa 200 de hectare înconjurate cu sârmă cu curent electric, parcelate, irigate. E unic în Europa.

200 de hectare sunt irigate. Eu cred că ia pe afacerea asta cel puţin 50 de milioane de euro. Nici eu nu credeam că poate face aşa ceva, în doar câteva luni. Eu nu am văzut asemenea oi, zici că erau măgari”, a dezvăluit Dragomir, citat de fanatik.ro.