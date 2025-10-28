Afacerea "unică în Europa" a milionarului român care va câştiga o avere! "Nu am mai văzut aşa ceva" - Antena Sport

Gigi Neţoiu (66 de ani) a investit 6 milioane de euro la Angus Danubius, ferma pe care a inaugurat-o cu puţin timp în urmă. Dumitru Dragomir e convins că afacerea fostului investitor de la Dinamo poate fi vândută pe cel puţin 50 de milioane de euro, atunci când Neţoiu va atinge un anumit număr de animale.
Totul se întâmplă în Dolj, pe malul Dunării, lângă Portul Cultural Cetate. Black Angus Danubius, considerată cea mai modernă fermă de vaci din Europa, a fost terminată în doarşase luni.
Gigi Neţoiu poate vinde o afacere pe cel puţin 50 de milioane de euro
“Eu când povesteam, mai zicea lumea că bag în ele. Curajul pe care l-a avut mă dă peste cap. Câţi bani a băgat acolo. Aia e afacere de 50 de milioane de euro. A băgat 6 milioane de euro şi o va vinde cu 50 de milioane de euro.
În momentul în care va ajunge la 3.000 de oi, cu capre şi 3-4.000 de viţei, va vinde. Unde mai găseşti în Europa 200 de hectare înconjurate cu sârmă cu curent electric, parcelate, irigate. E unic în Europa.
200 de hectare sunt irigate. Eu cred că ia pe afacerea asta cel puţin 50 de milioane de euro. Nici eu nu credeam că poate face aşa ceva, în doar câteva luni. Eu nu am văzut asemenea oi, zici că erau măgari”, a dezvăluit Dragomir, citat de fanatik.ro.
Ferma are 500 de vaci-matcă și 500 de viței, dar planul lui Neţoiu este unul îndrăzneţ: vrea să ajungă la “7-800 de vaci mamă și o mie și ceva – două mii de viței”.
“Eu aveam 2500 de hectare, de 22 de ani investesc aici. Și am zis să fac ceva și pentru cultura mare, dar și să fiu mai aproape de părinți. Eu am fost singur la părinți, din ’80 sunt la București, așa că încerc să stau aproape de mama, să nu îmi pară rău când nu va mai fi”, a spus Neţoiu.
Gigi Nețoiu este unul dintre numele sonore ale fotbalului românesc. Averea sa impresionantă, evaluată în zeci de milioane de euro, vine dintr-un portofoliu diversificat, cu afaceri în agricultură, turism și imobiliare. De-a lungul anilor, s-a remarcat nu doar prin succesul financiar, ci și prin influența sa în lumea sportului și afacerilor.
