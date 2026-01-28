Scandal în faţa spitalului din Timişoara unde sunt internaţi fanii lui PAOK scăpaţi cu viaţă după teribilul accident - Antena Sport

Închide meniul
Scandal în faţa spitalului din Timişoara unde sunt internaţi fanii lui PAOK scăpaţi cu viaţă după teribilul accident

Dan Roșu Publicat: 28 ianuarie 2026, 15:29

Fanul lui PAOK, scandal în faţa Spitalului Judeţean - Captură Digi24

Momente tensionate au avut loc în faţa Spitalului Judeţean Timişoara, unde sunt internaţi cei trei fani ai lui PAOK care au scăpat cu viaţa în urma accidentului teribil de marţi, din judeţul Timiş.

Unul dintre cei 200 de fani ai echipei lui Răzvan Lucescu, care au venit la Timişoara pentru a fi alături de grecii care sunt internaţi în spital a avut un moment în care şi-a pierdut cumpătul.

Scandal în faţa Spitalului Judeţean Timişoara

Acesta a lovit o cameră de filmat şi a fost agresiv verbal cu cameramanul, fără să se ajungă, din fericire, la un conflict fizic. „Ți-am zis, ia-o de-aici, că ți-o sparg!”, a spus suporterul lui PAOK.

Lumea a intervenit să liniştească spiritele, dar acesta a continuat: „Să nu fac așa, dar toată ziua, toată noaptea… hai, cărați-vă!”. Conform digi24.ro, suporterul a ajuns ulterior la o secţie de poliţie, unde a dat declaraţii.

Fanii greci au fost cei care le-au cerut oamenilor legii să ţină departe de ei jurnaliştii, nedorind să fie filmaţi.

Suporterii lui Poli Timișoara, întâlnire cu fanii PAOK la spital

Galeriile mai multor echipe din România s-au mobilizat după accidentul rutier teribil produs în județul Timiș, unde șapte suporteri ai lui PAOK și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți. O grupare de fani ai lui Poli Timișoara chiar s-a întâlnit cu ultrașii grecilor veniți la spitalul unde se află persoanele care au supraviețuit și a povestit interacțiunea avută cu elenii.

Suflarea de suporteri ai lui PAOK Salonic este marcată în aceste zile de accidentul petrecut în România în care au fost implicați 10 fani ai echipei elene. Șapte fani ai echipei din Grecia au murit și alți trei au fost răniți după ce microbuzul în care se aflau s-a ciocnit de un tir în momentul în care a încercat să efectueze o depășire.

De la aflarea veștii, galeriile mai multor echipe din România au luat atitudine și au decis să doneze sânge sau să strângă bani pentru victimele accidentului. Totuși, grecii au decis să nu primească bani și să se ocupe ei de obținerea fondurilor pentru a-și ajuta compatrioții.

Fetiţă româncă de doar 7 zile, decedată în Kallithea. Părinţii au dus-o iniţial la un spital veterinarFetiţă româncă de doar 7 zile, decedată în Kallithea. Părinţii au dus-o iniţial la un spital veterinar
Mesajul pe care fanii lui PAOK l-au transmis unei galerii a lui Poli Timișoara a fost acela de a păstra banii donați și a-i folosi pentru propria comunitate din România, un gest demn de respect al elenilor. Sute de suporteri ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu au rămas la Spitalul Universitar din Timișoara pentru a fi alături de supraviețuitori și s-au dus inclusiv la locul accidentului pentru a lăsa steaguri și fulare.

