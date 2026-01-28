Scandal în faţa spitalului din Timişoara unde sunt internaţi fanii lui PAOK scăpaţi cu viaţă după teribilul accident - Antena Sport

Momente tensionate au avut loc în faţa Spitalului Judeţean Timişoara, unde sunt internaţi cei trei fani ai lui PAOK care au scăpat cu viaţa în urma accidentului teribil de marţi, din judeţul Timiş.

Unul dintre cei 200 de fani ai echipei lui Răzvan Lucescu, care au venit la Timişoara pentru a fi alături de grecii care sunt internaţi în spital a avut un moment în care şi-a pierdut cumpătul.

Scandal în faţa Spitalului Judeţean Timişoara

Acesta a lovit o cameră de filmat şi a fost agresiv verbal cu cameramanul, fără să se ajungă, din fericire, la un conflict fizic. „Ți-am zis, ia-o de-aici, că ți-o sparg!”, a spus suporterul lui PAOK.

Lumea a intervenit să liniştească spiritele, dar acesta a continuat: „Să nu fac așa, dar toată ziua, toată noaptea… hai, cărați-vă!”. Conform digi24.ro, suporterul a ajuns ulterior la o secţie de poliţie, unde a dat declaraţii.

Fanii greci au fost cei care le-au cerut oamenilor legii să ţină departe de ei jurnaliştii, nedorind să fie filmaţi.