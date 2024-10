Shakira îi dă replica lui Gerard Pique. Fostul star al Barcelonei a vorbit despre despărţirea de cântăreaţă după aproape 2 ani - Antena Sport

Shakira îi dă replica lui Gerard Pique Shakira şi Gerard Pique în 2019 - Profimedia Shakira îi dă replica lui Gerard Pique. Cântăreața în vârstă de 47 de ani i-a răspuns fostului ei partener, după ce acesta a afirmat că „se simte fericit și privilegiat”. Shakira și Gerard Pique s-au despărțit în urmă cu mai bine de doi ani, la începutul lunii iunie 2022. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Fostul star al Barcelonei este acum într-o relație cu Clara Chia Marti, în vârstă de 25 de ani. După despărțirea cu scandal de mama celor doi copii ai săi, fostul fotbalist a vorbit rar de fosta sa parteneră. Shakira îi dă replica lui Gerard Pique. Fostul star al Barcelonei a vorbit despre despărţirea de cântăreaţă după aproape 2 ani După ce Gerard Pique a „rupt tăcerea”, într-un interviu acordat pentru CNN Spania, Shakira îi dă replica. În ultimii doi ani, artista a scris până acum mai multe piese în care îl atacă pe tatăl copiilor ei. Acum, Shakira a anunțat că nu se va opri: „Voi mai face câteva albume!”. „Dragostea m-a dezamăgit. Este inevitabil, dar, pentru moment, mi-am pierdut încrederea în ceilalți. Procesul de vindecare este lung. Voi mai face câteva albume”, a avertizat Shakira, într-un interviu pentru GQ Magazine. După despărțirea de Pique, muzica a devenit cea mai bună terapie pentru Shakira. Întreaga experiență s-a materializat cu cel de-al 12-lea album al artistei – Las Mujeres Ya No Lloran (n.r. Femeile nu mai plâng). Reclamă

„Timp de multe luni după separare am păstrat tăcerea, am fost în doliu, dar nu am putut să încep cu adevărat să jelesc, până nu am început să scriu muzică. E felul meu de a mă vindeca. Și va continua să fie.”, a mai columbiana.

Pique are la dispoziţie doar 10 zile pe lună pentru a-i vizita cei doi copii

Artista şi cei doi fii ai săi au părăsit definitiv Barcelona și s-au stabilit la Miami. Fostul fotbalist de la Barcelona are doar zece zile pe lună pentru a-și vedea copiii.

„Am realizat că prietenia durează mai mult decât dragostea. Nu știam asta până acum. Viața mi-a luat soțul de lângă mine, dar mi-a dat atât de mulți prieteni…N-am știut niciodată cât sunt de iubită și de prețuită de prietenii mei. Au fost, de asemenea, și oameni care m-au trădat, care mi-au întors spatele, care m-au frânt pe interior și care nu au fost acolo când aveam cea mai mare nevoie de ei. Dar, pentru fiecare dintre ei, au fost alți 5 care au fost acolo pentru mine.”, a mai afirmat Shakira.

Gerard Pique (37 de ani) şi Shakira (47 de ani) au format un cuplu timp de peste unsprezece ani. Ei au doi fii, Milan (11 ani) şi Sasha (9 ani). În iunie 2022, cântăreaţa columbiană a anunţat despărţirea lor. Shakira i-ar fi cerut lui Piqué să părăsească casa familiei după ce i-a descoperit infidelitatea. Potrivit zvonurilor vehiculate în presă, ea a aflat când a descoperit că un borcan de gem de căpşuni fusese deschis în absenţa ei, deşi era singura din casă care îl mânca.

