Un alt caz "Oscar Pistorius" în SUA! A fost arestat după ce şi-a ucis iubita - Antena Sport

Darron Lee (dreapta), în timpul unui meci de fotbal american / Hepta

Fostul jucător de fotbal american Darron Lee a fost acuzat de uciderea iubitei sale, anunţă BBC.

Joi, poliţiştii au fost chemaţi la o reşedinţă din apropierea oraşului Chattanooga, în statul Tennessee. Au fost încercate măsuri de salvare a vieţii unei femei, dar aceasta era deja decedată.

Darron Lee a fost arestat. E acuzat de uciderea iubitei sale

Lee, în vârstă de 31 de ani, a fost identificat ca suspect şi arestat. El a fost acuzat de omor calificat şi de falsificare de probe.

Darron Lee va compărea în faţa instanţei pe 11 februarie.

„Concluziile preliminare indică faptul că moartea victimei a fost rezultatul unei omucideri”, se arată într-o declaraţie a biroului şerifului din comitatul Hamilton.