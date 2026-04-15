Un campion la ultramaraton a murit la numai 35 de ani, în timp ce încerca să doboare un record!

Un campion de ultramaraton în vârstă de 35 de ani, originar din Dumfries, a decedat în timp ce alerga în regiunea Highlands. David Parrish încerca să doboare recordul pentru cel mai rapid bărbat care a parcurs traseul Cape Wrath, un traseu de 376 kilometri între Fort William şi Cape Wrath, relatează BBC.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul puşcaş marin a fost găsit sâmbătă în zona montană izolată Kintail, din nord-vestul regiunii Highlands.

Poliţia scoţiană a precizat că bărbatul a fost găsit în zonă în jurul orei locale 22:25. „Nu există circumstanţe suspecte, iar rudele sale au fost informate”, se mai precizează într-un comunicat.

Parrish era un alergător experimentat de ultramaraton şi a câştigat cursa Cape Wrath Trail în 2023, deşi participa la competiţii de doar câţiva ani.

Traseul, care străbate regiunile Lochaber, Knoydart, Applecross şi Torridon, este considerat unul dintre cele mai dificile din Marea Britanie.