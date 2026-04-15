Un campion la ultramaraton a murit la numai 35 de ani, în timp ce încerca să doboare un record!

Bogdan Stănescu Publicat: 15 aprilie 2026, 18:12

Un campion la ultramaraton a murit la numai 35 de ani, în timp ce încerca să doboare un record!

David Parrish / X

Un campion de ultramaraton în vârstă de 35 de ani, originar din Dumfries, a decedat în timp ce alerga în regiunea Highlands. David Parrish încerca să doboare recordul pentru cel mai rapid bărbat care a parcurs traseul Cape Wrath, un traseu de 376 kilometri între Fort William şi Cape Wrath, relatează BBC.

Fostul puşcaş marin a fost găsit sâmbătă în zona montană izolată Kintail, din nord-vestul regiunii Highlands.

David Parrish a murit la 35 de ani, în timp ce încerca să doboare recordul pentru cel mai rapid bărbat care a parcurs traseul Cape Wrath

Poliţia scoţiană a precizat că bărbatul a fost găsit în zonă în jurul orei locale 22:25. „Nu există circumstanţe suspecte, iar rudele sale au fost informate”, se mai precizează într-un comunicat.

Parrish era un alergător experimentat de ultramaraton şi a câştigat cursa Cape Wrath Trail în 2023, deşi participa la competiţii de doar câţiva ani.

Traseul, care străbate regiunile Lochaber, Knoydart, Applecross şi Torridon, este considerat unul dintre cele mai dificile din Marea Britanie.

Pentru ultima sa provocare, Parrish a parcurs traseul cu scopul de a strânge fonduri pentru organizaţia Scottish Mountain Rescue, în memoria prietenului său apropiat, Luke Ireland.

Tânărul de 20 de ani, membru al Royal Marines, originar din Monifeith, a murit în timp ce alerga în munţii Glen Clova din Angus, în noiembrie 2014.

Pe pagina sa de strângere de fonduri, Parrish a scris că voluntarii echipei de salvare montană l-au căutat neîncetat pe Luke şi că aceştia sunt disponibili „365 de zile pe an pentru a răspunde la urgenţe în munţi şi în zonele îndepărtate ale Scoţiei”.

A fost puşcaş marin, după care s-a dedicat ultramaratonului

S-au strâns mii de lire sterline pe pagina de caritate, iar alergătorul a primit numeroase mesaje de omagiu.

Parrish era membru al Clubului de Alergare Dumfries, unde a fost campion al clubului în 2022.

A început să alerge la sfârşitul adolescenţei, înainte de a se pregăti pentru competiţii, participând la o serie de curse locale de 5 km şi 10 km. De la 20 de ani a început să alerge şi în competiţii.

Parrish s-a alăturat ulterior puşcaşilor marini şi a vorbit anterior despre folosirea alergării ca mijloc de relaxare faţă de cerinţele meseriei. După ce a părăsit armata, a început să concureze în Parkruns şi a parcurs traseul Cape Wrath Trail în 2021.

Organizaţia de alergare Ultra Scotland l-a descris ca pe un „gentleman desăvârşit” care a continuat să depăşească limitele posibilului, strângând în acelaşi timp fonduri vitale pentru cauze care îi erau dragi.

 

Sursa: news.ro

