Așa ceva nu s-a mai întâmplat în Liga Campionilor. Decizia luată de Arbeloa pentru Bayern – Real Madrid

Real Madrid o înfruntă miercuri seara pe Bayern Munchen în sferturile UCL într-un meci în care formația lui Alvaro Arbeloa trebuie să întoarcă rezultatul de 1-2 înregistrat în manșa tur, pe Bernabeu.
Cu aproximativ o oră și jumătate înainte de meci au apărut în mod clasic și echipele de start, iar Alvaro Arbeloa a luat o decizie cu care intră în istoria clubului “blanco”.
Real Madrid, fără spanioli în primul 11
Pentru prima dată în istoria participărilor Realului în Champions League, niciun fotbalist din Spania nu a fost inclus în primul 11. Alegerea lui Alvaro Arbeloa poate fi considerată una bizară, ținând cont că un club iberic nu folosește niciun jucător din Spania, însă de-a lungul timpului formația “blanco” a demonstrat că preferă să mizeze pe vedete din străinătate atât timp cât oferă un plus pe teren.
0 – For the first time in their UEFA @ChampionsLeague history, @realmadriden have named a starting XI without a single Spanish player. Unpublished. pic.twitter.com/pprsxIeXkp
— OptaJose (@OptaJose) April 15, 2026
În manșa tur, atunci când Bayern s-a impus cu 2-1 pe Bernabeu, “galacticii” au avut nu mai puțin de trei fotbaliști iberici titulari: Huijsen, Carreras și Pitarch. Acum, toți se află pe banca de rezerve, locul lor fiind luat de Eder Militao, Ferland Mendy și Jude Bellingham.
Echipa de start a lui Arbeloa pentru meciul de pe Allianz Arena arată astfel:
- Lunin – Alexander-Arnold – Militao, Rudiger, Mendy – Diaz, Bellingham, Valverde, Guler – Mbappe, Vinicius Jr.
