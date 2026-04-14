Gigi Becali și-a făcut public testamentul. Cui îi lasă averea colosală!

Gigi Becali s-a numărat decenii la rând printre cei mai bogați români. În afară de fotbal, latifundiarul din Pipera se ocupă de afacerile sale. Titulatura de latifundiar, care i s-a asociat, nu este una întâmplătoare. El deține zeci de hetare de teren, în zone bune din România, iar averea patronului de la FCSB este estimată la aproximativ 1.2 miliarde de euro.

Gigi Becali spune că tot ce a strâns toată viața va lăsa moștenire fetelor lui.

„Eu vreau să fac o afacere la fetele mele, ca copiii mei, nepoții mei să nu fie niciodată săraci. O să le dau lor bogăția toată, să fie fetele mele mai bogate decât mine. Așa cum a făcut Sf. Toma la împărat. O să le fac la fetele mele să facă bani, să fie mai bogate decât sunt eu. Fetele, amândouă, sunt mai bogate decât ăla care se dă al poporului. În 3-4 ani au făcut avere mai mare decât ăla cu 70 de firme. Încă nu m-a părăsit mândria. La câte daruri mi-a dat Dumnezeu, mă înălțam deja.

Normal, trebuia să las în pace, că spune lumea, că zice Rizea, că mă înjură. «Nu e adevărat!» «Cum nu e?» «Păi dacă nu știu.» «Te-a înjurat!» «Ce știu eu? Care e, mă, treaba? Dacă zic dracii». Dacă nu ar fi zis, era o problemă. Însemna că nu sunt bine dacă nu mă atacau dracii. Dacă mă atacă, înseamnă că sunt bine”, a declarat Gigi Becali la RTV.