Manuel Neuer, gafă monumentală în Bayern – Real Madrid. Spaniolii au deschis scorul după doar 35 de secunde

Andrei Nicolae Publicat: 15 aprilie 2026, 22:13

Golul lui Arda Guler din Bayern - Real Madrid / Captură Digi Sport

Manuel Neuer a comis o gafă impardonabilă în primele secunde ale partidei retur din sferturile UCL dintre Bayern Munchen și Real Madrid.

Goalkeeper-ul german a ieșit dintre buturi și a încercat să paseze către un coechipier, însă i-a dat mingea direct lui Arda Guler, care a înscris în poarta goală.

Moment uluitor în Bayern Munchen – Real Madrid. Uriașul Neuer, gafă imensă

Duelul din returul sferturilor din Champions League dintre Bayern Munchen și Real Madrid se anunța unul extrem de interesant, ținând cont de valoarea celor două formații și de miză. În tur, bavarezii au câștigat cu 2-1 pe Bernabeu, astfel că formația lui Alvaro Arbeloa avea nevoie de măcar un gol ca să ducă meciul cel puțin în prelungiri.

“Galacticii” au deschis scorul extrem de rapid pe Allianz Arena, însă nu la capătul unei faze de construcție, ci după o gafă uluitoare a lui Manuel Neuer, unul dintre cei mai mari portari din istorie. În primele momente ale jocului, portarul de 40 de ani a primit o pasă înapoi de la un coechipier, el fiind aflat la marginea careului.

Neuer a încercat să joace pe jos, însă mingea trimisă de el l-a găsit perfect pe Arda Guler. Turcul nu a ezitat niciun moment și a șutat înspre poarta lui Bayern, mingea atingând plasa după doar 35 de secunde de joc.

La doar cinci minute după ce Real Madrid a marcat și a restabilit egalitatea la general, Bayern a marcat prin Aleksandar Pavlovic la capătul unui corner în care Andriy Lunin, omologul lui Neuer, a greșit și el.

