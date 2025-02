Veste uriaşă pentru Jaden, fiul lui Steffi Graf şi Andre Agassi. Anunţul oficial făcut - Antena Sport

Jaden Agassi, fiul legendelor tenisului Steffi Graf şi Andre Agassi, a fost selectat joi în echipa Germaniei pentru a participa la calificările pentru World Baseball Classic, relatează L’Equipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Componenţa echipei Germaniei pentru calificările la următorul World Baseball Classic (5-17 martie 2026) – un prestigios turneu internaţional cu profesionişti MLB – a fost dezvăluită joi. Dintre cele 27 de nume, unul în special a atras atenţia, cel al unuia dintre aruncători: Jaden Agassi. El este fiul lui Steffi Graf şi Andre Agassi, două legende ale tenisului cu 30 de titluri de Grand Slam în palmares.

Veste uriaşă pentru Jaden, fiul lui Steffi Graf şi Andre Agassi

Agassi junior, în vârstă de 23 de ani, va reprezenta ţara mamei sale şi va încerca să se califice pentru prima dată în faza finală a World Baseball Classic. Calificările vor avea loc la începutul lunii martie în Tucson, Arizona (SUA), scrie news.ro.

Jaden Agassi a început să joace baseball la liceul din Palo Verde, Las Vegas, unde locuiesc părinţii săi. „Întotdeauna am fost un aruncător”, a declarat el pentru Tribune Chronicle, un ziar din statul Ohio, unde joacă acum. „Am avut un puseu de creştere în liceu şi am început să arunc mai tare, iar atunci antrenorii au început să mă observe. Am simţit că aş putea avea un viitor în acest sport„.

Cu toate acestea, progresul său a fost împiedicat de o accidentare la braţ în 2019 şi de pandemia Covid-19 în anul următor. A reuşit, totuşi, să intre la prestigioasa University of Southern California (USC) din Los Angeles. „Din cauza pierderii de timp, eram în urma celorlalţi”, a declarat tânărul Agassi. „Dar la USC, am avut norocul să am antrenori excelenţi care m-au învăţat arta aruncărilor”.