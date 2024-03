"Zbiera şi era foarte agitat!" Prima măsură luată de Ionel Ganea, după scandalul cu poliţiştii. Ce s-ar fi întâmplat, cu adevărat - Antena Sport

Asemenea comportament la un polițist care are pe el haina statului român este inacceptabil, ministrul Predoiu nu poate să accepte asemenea oameni, dacă nu face lumină în acest caz, ar trebui să își dea demisia. Este o abatere foarte gravă din partea lor, nu am omorât pe nimeni, am fost calm, civilizat și repet, de fiecare dată, dacă am greșit, am recunoscut, acum nu am pic de vină„, a mai spus Ganea.

Ionel Ganea a fost amendat şi a rămas fără permis

În urma scandalului provocat la Arena Naţională, Ionel Ganea a rămas fără permis de conducere pe o perioadă de 30 de zile. Mai mult, acesta a fost amendat.

“La data de 22 martie a.c., în jurul orei 21:00, poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere aflaţi în proximitatea stadionului Naţional Arena pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă rutieră precum şi fluidizarea traficului rutier, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autovehicul la volanul căruia se afla un bărbat. Conducătorul autovehicului nu a respectat semnalele poliţistului rutier continuându-şi deplasarea.

În acest context, iniţial, poliţiştii i-au solicitat prin intermediul staţiei de amplificare să oprească, iar ulterior, pentru că nu s-a conformat, au procedat la blocarea autovehicului, extragerea conducătorului şi conducerea acestuia la sediul Brigăzii Rutiere, pentru stabilirea situaţiei de fapt”, se arată în comunicatul Brigăzii Rutiere.

Conducătorul autovehicului a fost testat cu aparatura din dotare, rezultate indicate fiind 0, respectiv negativ, se menţionează în comunicat.

Brigada Rutieră a precizat că persoana în cauză a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare 2650 de lei, pentru nerespectarea semnalelor şi indicaţiilor poliţistului rutier, precum şi pentru lipsa documentelor prevăzute de legislaţia rutieră în vigoare, fiind dispusă totodată şi măsura suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 30 de zile„, a anunţat Poliţia.