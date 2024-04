"A fost o sperietură zdravănă" Carlos Sainz, după accidentul din calificările din China: "Asta mi-a permis să continui" - Antena Sport

Carlos Sainz a vorbit despre accidentul din calificările din China. În a doua sesiune de calificări, pilotul celor de la Ferrari a pierdut controlul monopostului, după ce a ieșit din ultimul viraj. Spaniolul a lovit parapetul cu partea din față a mașinii, dar a reușit să revină la boxe și să obțină în cele din urmă un timp care să îi asigure prezența în Q3.

„A fost o sperietură zdravănă" Carlos Sainz, după accidentul din calificările din China: „Asta mi-a permis să continui"

„În momentul în care am văzut că mă îndrept spre zid, am avut timp să schimb direcția, pentru a nu strica suspensia. Am lovit din alt unghi, lucru care mi-a permis să continui. A fost o sperietură zdravănă.