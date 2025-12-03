Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură pentru Oscar Piastri la Marele Premiu din Abu Dhabi. Gafa de strategie comisă de McLaren - Antena Sport

Home | Formula 1 | Lovitură pentru Oscar Piastri la Marele Premiu din Abu Dhabi. Gafa de strategie comisă de McLaren

Lovitură pentru Oscar Piastri la Marele Premiu din Abu Dhabi. Gafa de strategie comisă de McLaren

Andrei Nicolae Publicat: 3 decembrie 2025, 14:51

Comentarii
Lovitură pentru Oscar Piastri la Marele Premiu din Abu Dhabi. Gafa de strategie comisă de McLaren

Oscar Piastri, după Marele Premiu din Qatar / Profimedia

Pilotul australian Oscar Piastri (McLaren) nu va participa la prima sesiune de antrenamente libere dinaintea Marelui Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi, ultimul al sezonului, în ciuda faptului că este în luptă pentru titlul de campion mondial, transmite DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pato O’Ward va conduce monopostul lui Piastri în prima sesiune de antrenamente libere, astfel ca McLaren să îndeplinească obligaţiile regulamentare de a utiliza debutanţi în antrenamente, potrivit agerpres.ro.

Gafă uriașă de strategie din partea lui McLaren

Potrivit fostului pilot de Formula 1 Ralf Schumacher, acum expert al postului Sky TV, Piastri era conştient de situaţie încă de la începutul anului. Momentul este unul nefavorabil şi un dezavantaj pentru Piastri, care va rata timp important pe pistă înaintea cursei decisive pentru titlu.

Cu şapte victorii obţinute în acest până la finalul lunii august, Piastri părea mare favorit la titlul mondial al piloţilor, dar de atunci australianul nu a mai câştigat nicio cursă, iar rezultatele sale au fost modeste. În consecinţă, a fost depăşit în clasament de coechipierul Lando Norris şi de campionul mondial en titre Max Verstappen (Red Bull).

Ultima cursă a sezonului, care va avea loc duminică, la Abu Dhabi, se anunţă dramatică, Norris având 12 puncte avans în ierarhie faţă de Verstappen şi 16 faţă de Piastri.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Observator
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Ujpest, anunț oficial! Ultimele detalii despre Andre Duarte, transferat la FCSB
Fanatik.ro
Ujpest, anunț oficial! Ultimele detalii despre Andre Duarte, transferat la FCSB
15:50
Variantă surpriză pentru Denis Alibec. Transferat de Rapid? Ce spune Victor Angelescu
15:23
Jucător antrenat de Mircea Lucescu, înrolat în războiul din Ucraina
14:41
FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali
14:16
VideoGrand Prix, ediția 36: Cătălin Ghigea a analizat Marele Premiu din Qatar și lupta la titlu
14:16
Antrenorul echipei României de rugby după tragerea la sorţi pentru CM: “Este poate cea mai dificilă grupă”
14:01
McLaren sau Red Bull? Cine e avantajat la Abu Dhabi? Analiza lui Adrian Georgescu
Vezi toate știrile
1 “Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului 2 Roxana Moise a murit la 39 de ani 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo 5 Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova 6 Nebunie în Premier League! 9 goluri și un nou record stabilit de Erling Haaland
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz