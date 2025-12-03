Lovitură pentru Oscar Piastri la Marele Premiu din Abu Dhabi. Gafa de strategie comisă de McLaren - Antena Sport

Pilotul australian Oscar Piastri (McLaren) nu va participa la prima sesiune de antrenamente libere dinaintea Marelui Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi, ultimul al sezonului, în ciuda faptului că este în luptă pentru titlul de campion mondial, transmite DPA.

Pato O’Ward va conduce monopostul lui Piastri în prima sesiune de antrenamente libere, astfel ca McLaren să îndeplinească obligaţiile regulamentare de a utiliza debutanţi în antrenamente, potrivit agerpres.ro.

Gafă uriașă de strategie din partea lui McLaren

Potrivit fostului pilot de Formula 1 Ralf Schumacher, acum expert al postului Sky TV, Piastri era conştient de situaţie încă de la începutul anului. Momentul este unul nefavorabil şi un dezavantaj pentru Piastri, care va rata timp important pe pistă înaintea cursei decisive pentru titlu.

Cu şapte victorii obţinute în acest până la finalul lunii august, Piastri părea mare favorit la titlul mondial al piloţilor, dar de atunci australianul nu a mai câştigat nicio cursă, iar rezultatele sale au fost modeste. În consecinţă, a fost depăşit în clasament de coechipierul Lando Norris şi de campionul mondial en titre Max Verstappen (Red Bull).

Ultima cursă a sezonului, care va avea loc duminică, la Abu Dhabi, se anunţă dramatică, Norris având 12 puncte avans în ierarhie faţă de Verstappen şi 16 faţă de Piastri.