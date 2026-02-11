Alte probleme care pot apărea în curse. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Am abordat în articolul trecut riscul ca, în urma creșterii ponderii puterii electrice la 47%, piloții să fie nevoiți să decelereze, pe unele circuite, la sfârșitul liniilor drepte, pentru a încărca bateria. În prezentul text ne vom referi la alte două riscuri, care țin tot de tehnologie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În 2026, dacă hardware-ul va fi relativ standardizat, software-ul prin care se gestionează energia va face diferența. Dar oare programele acestea nu vor avea o impotanță prea mare în economia curselor?

F1 ar putea deveni prea dependentă de software

Hardware înseamnă tot echipamentul fizic de pe mașină (motor termic, baterie, MGU-K, etc.). Or, acestea au, în general, limite clare impuse de FIA.

Software-ul este „creierul” PU-ului. Nu e un singur program, ci un ecosistem de programe care rulează pe ECU (calculatorul central al mașinii), unități interne ale PU, sistemele de control ale șasiului. ECU este standardizat (este produs de McLaren) și gestionează unitatea de putere, frânele, tracțiunea și cuplul, aerodinamica activă și telemetria. Software-ul ECU nu e însă standardizat. Fiecare echipă își produce sistemul. Diferențele apar din software-ul scris de echipe, din calibrări și din strategii de control.

O competiție prea tehnologică

Aici este vorba de algoritmi de implementare (când și câtă energie electrică e folosită), de generare a energiei electrice (când și cât e recuperată prin MGU-K). De mapări de cuplu, anume de cât cuplu electric vs. termic e disponibil la fiecare poziție de accelerație. De control predictiv, căci un software anticipează virajele următoare și știe unde să merită să cheltuie energie.