Există pericolul ca piloții să fie nevoiți să frâneze pentru a fi mai rapizi? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

La sfârșitul sezonului trecut, când au testat pentru prima oară mașini cu configurația apropiată de cea din 2026, Verstappen și Leclerc au avertizat asupra unui pericol.

Pasiv unde ar trebui să fie agresiv

Cu noile schimbări de regulament, puterea electrică ajunge la o pondere de 47% din cea totală. Astfel, pe circuite cu linii drepte lungi (Monza, Baku, Jeddah), piloții ar putea fi forțați să ridice de pe accelerație devreme în acele zone și să sacrifice viteza pentru a salva energie. Leclerc a spus atunci că ar fi un ritm artificial și că pilotul nu ar mai putea ”lega” natural virajele. Verstappen a atras atenția că, în acest caz, F1 ar deveni o disciplină de management, nu de atac, iar pilotul ar fi forțat să fie pasiv exact acolo unde ar trebui să fie agresiv. Am scris despre acest pericol anul trecut.

Sunt circuite unde există acest pericol

În principiu, MGU-K încarcă bateria la intrarea în viraje și livrează cea mai mare parte din energie pe liniile drepte. În același timp, conform regulamentului, bateria nu are voie să fie descărcată la finalul turului. Diferența dintre maximul și minimul stării de încărcare a bateriei (State of Charge) nu poate depăși 4 MJ în timpul unei ture. Cu alte cuvinte, dacă începi turul cu bateria plină, nu ai voie să o „golești” complet.

Să luăm un scenariu simplificat, la Monza. Un pilot ar ieși din ultimul viraj (Parabolica) având accelerația apăsată la maximă. Linia dreaptă principală de la Monza este de aproape 1,2 kilometri. Respectivul pilot ar sta cu accelerația apăsată la maximum peste 11 secunde. Consumul electric dacă merge cu pedala la maximum este de 350 kW. Înmulțit cu 11 secunde, ar fi 3,85 megaJouli. Adică, aproape variația permisă a bateriei s-ar consuma pe această linie dreaptă.

De ce ar fi mai rapizi dacă ridică piciorul de pe accelerație

Peste pragul unei diferențe de 4 MJ, pilotul nu mai are voie să consume putere electrică. Dacă ar continua să accelereze până la punctul de frânare, ECU ar tăia automat livrarea MGU-K. Motorul pe combustie (ICE) ar rămâne atunci singur, iar viteza ar scădea. Așadar, ridicatul piciorului de pe accelerație mai devreme (Lift and Coast) ar fi varianta mai puțin rea. Anume, cu 150–200 metri înainte de frânare, pilotul ridică ușor accelerația, MGU-K începe să producă energie electrică, recuperează 0,2–0,4 MJ. Bateria ar rămâne în fereastra legală și ar evita tăierea brutală de putere.