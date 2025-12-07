"Asta i-aş recomanda" Sfatul şefului McLaren pentru Lando Norris înaintea cursei care decide titlul! - Antena Sport

Directorul executiv al McLaren, Andrea Stella (54 de ani), a transmis că se aşteaptă la „spirit sportiv și corectitudine” în cursa de la Abu Dhabi, care va decide cine va lua titlul la piloţi în acest sezon. Cursa de la Abu Dhabi e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY de la ora 14:45.

Lando Norris are nevoie de o clasare pe podium pentru a deveni campion de Formula 1 pentru prima oară în carieră. În calificări el s-a clasat pe 2, în timp ce pole-ul a fost obţinut de Max Verstappen. Oscar Piastri s-a clasat pe 3 în calificări.

Sfatul lui Andrea Stella pentru Lando Norris înaintea cursei pentru titlu de la Abu Dhabi (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Întrucât Norris nu are nevoie decât să termine pe podium pe circuitul Yas Marina pentru a-și asigura primul titlu în Formula 1, Stella a fost întrebat ce abordare ar trebui să adopte piloții săi în lupta cu Verstappen, atât în ​​primul viraj, cât și pe parcursul cursei.

„Cred că din punctul de vedere al lui Lando, având în vedere interiorul din primul viraj de la Abu Dhabi, cred că va fi relativ prudent”, a spus Stella. „Este unul dintre acele viraje în care din interior ai o ieșire mai bună, iar mașina din exterior se poate apropia. Deci cred că va exista o oarecare prudență, ceea ce cred că i-aș recomanda, cu siguranță, lui Lando!”, a transmis şeful McLaren.

„Este într-o poziție foarte puternică din acest punct de vedere, așa că cred că aceasta este abordarea. În ceea ce privește opțiunile pe care Max le are la dispoziție pentru a încerca să-și joace cărțile, sincer, nu sunt prea îngrijorat. Cred că vom vedea niște lupte interesante, dar sunt sigur că toate acestea se vor întâmpla în limitele sportivității și corectitudinii”, a mai declarat Andrea Stella.