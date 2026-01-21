Audi şi-a prezentat primul monopost din istorie - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Audi şi-a prezentat primul monopost din istorie

Dan Roșu Publicat: 21 ianuarie 2026, 8:54

Primul monopost Audi - Profimedia Images

Constructorul german de automobile Audi, care va debuta în Formula 1 în acest sezon după ce a achiziţionat echipa Sauber, a prezentat, marţi, primul monopost din istoria sa şi şi-a exprimat ambiţia de a “câştiga titluri până în 2030”, relatează AFP. Sezonul 2026 din Formula 1 va fi live în Universul Antena.

Designul maşinii numite Audi R26, care foloseşte pe scară largă culoarea gri şi afişează cele patru inele ale logo-ului mărcii germane în roşu pe aripa spate, a fost conceput pentru a fi “cea mai elegantă şi remarcabilă de pe grilă”.

“Regulamentul 2026 a creat momentul ideal pentru a intra în Formula 1”, a apreciat italianul Mattia Binotto, responsabilul proiectului.

Monoposturile din acest sezon vor suferi schimbări semnificative, deoarece vor trebui să respecte noile reglementări tehnice care le vor face mai mici şi mai uşoare. Motorul, deja hibrid din 2014, se va schimba şi el, cu o contribuţie crescută a energiei electrice şi utilizarea aşa-numiţilor combustibili “100% sustenabili”.

“Drumul nostru către vârf se bazează pe un plan clar, dar va fi definit de mentalitatea noastră: rezistenţă, precizie şi curiozitate neobosită. Vom construi o echipă care întruchipează aceste valori. Suntem aici pentru a provoca, a evolua şi, în cele din urmă, a câştiga”, a adăugat britanicul Jonathan Wheatley, managerul echipei.

La fel ca celelalte zece echipe de Formula 1, această nouă maşină, care va fi pilotată în acest sezon de germanul Nico Hulkenberg şi de brazilianul Gabriel Bortoleto, îşi va face debutul pe circuit săptămâna viitoare în cadrul testelor private de pe circuitul Catalunya din Barcelona.

