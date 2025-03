Borna stabilită de McLaren, după ce Lando Norris a câștigat prima cursă a sezonului de Formula 1. Ce nu s-a mai întâmplat de 13 ani - Antena Sport

Am greșit de multe ori anul trecut, am pierdut la Silverstone, în Canada, în curse similare cu cea de aici. Am învățat din greșeli. E prima cursă din cele 24. Am forțat destul de mult, nu am fost relaxat, a fost o cursă dificilă. Sunt mândru că nu am făcut greșeli care ne-au costat prea mult.

Max a fost foarte rapid azi, știam că și mașina mea e bună, dar s-a apropiat de mine cu DRS-ul. M-am uitat din când în când în oglinzi să văd unde este, dar am rămas calm, am ascultat ce mi s-a spus de la boxe. Wekk-end-ul meu a fost incredibil, nu e ușor să reușești într-un astfel de week-end, mai ales când îi ai lângă tine pe Max și pe Oscar. Trebuie să facem același lucru în continuare și pentru restul sezonului”, a declarat Lando Norris.