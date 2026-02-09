Cadillac și-a prezentat monopostul pentru Formula 1, în timpul Super Bowl LX. Imagini spectaculoase - Antena Sport

Cadillac și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026 de Formula 1, primul din istoria echipei. Americanii au ales să dezvăluie primele imagini cu monopostul în timpul Super Bowl LX, într-o pauză comercială.
Cadillac va fi a 11-a echipă din Formula 1. Sezonul 2026 se va vedea live exclusiv în Universul Antena, prima cursă urmând să aibă loc în Australia, la începutul lunii viitoare.
- Testele pre-sezon de la Bahrain se văd live în AntenaPLAY (18-20 februarie)
Cadillac și-a prezentat monopostul pentru Formula 1, în timpul Super Bowl LX
Monopostul Cadillac este pe jumătate alb, pe jumătate negru. Oficialii echipei au ales să arate primele imagini în timpul Super Bowl LX, ținând cont că acesta este cel mai mare eveniment sportiv din SUA, de pe parcursul întregului an.
Progress under pressure. The first Cadillac Formula 1® Team livery is here. pic.twitter.com/u2LVwQkFL5
— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026
Totodată, o replică a monopostului a fost dusă și în New York, mai exact în Times Square, pentru ca echipa să fie astfel promovată înainte ca noul sezon să înceapă.
The mission begins now. Introducing Cadillac Formula 1® Team’s first livery. Our season kicks off March 7th streaming on @AppleTV in the US. pic.twitter.com/NiALWMcqGm
— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026
Oficialii echipei Cadillac au explicat și alegerea culorilor: „Asimetria ca filozofie deliberată de design. Un echilibru yin0yang exprimat prin alb-negru pur, unde tăria, determinarea și performanța întâlnesc aspirația, optimismul și ambiția”, au anunțat aceștia, conform skysports.com.
Totodată, Dan Towriss, șeful echipei, a explicat și motivul pentru care primele imagini cu monopostul au fost arătate în timpul Super Bowl LX: „A fost modul nostru de a prezenta lumii identitatea noastră la intersecția dintre performanță, cultură și divertisment, și de a ne conecta cu fanii din locuri mult dincolo de paddock”, a transmis acesta.
Cadillac îi va avea ca piloți principali pe Valtteri Bottas (36 de ani) și pe Sergio Perez (36 de ani).
