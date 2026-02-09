Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cadillac și-a prezentat monopostul pentru Formula 1, în timpul Super Bowl LX. Imagini spectaculoase - Antena Sport

Home | Formula 1 | Cadillac și-a prezentat monopostul pentru Formula 1, în timpul Super Bowl LX. Imagini spectaculoase

Cadillac și-a prezentat monopostul pentru Formula 1, în timpul Super Bowl LX. Imagini spectaculoase

Viviana Moraru Publicat: 9 februarie 2026, 12:08

Comentarii
Cadillac și-a prezentat monopostul pentru Formula 1, în timpul Super Bowl LX. Imagini spectaculoase

Monopostul Cadillac/ X Cadillac

Cadillac și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026 de Formula 1, primul din istoria echipei. Americanii au ales să dezvăluie primele imagini cu monopostul în timpul Super Bowl LX, într-o pauză comercială. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cadillac va fi a 11-a echipă din Formula 1. Sezonul 2026 se va vedea live exclusiv în Universul Antena, prima cursă urmând să aibă loc în Australia, la începutul lunii viitoare. 

  • Testele pre-sezon de la Bahrain se văd live în AntenaPLAY (18-20 februarie)

Cadillac și-a prezentat monopostul pentru Formula 1, în timpul Super Bowl LX 

Monopostul Cadillac este pe jumătate alb, pe jumătate negru. Oficialii echipei au ales să arate primele imagini în timpul Super Bowl LX, ținând cont că acesta este cel mai mare eveniment sportiv din SUA, de pe parcursul întregului an.  

Totodată, o replică a monopostului a fost dusă și în New York, mai exact în Times Square, pentru ca echipa să fie astfel promovată înainte ca noul sezon să înceapă. 

Reclamă
Reclamă

Oficialii echipei Cadillac au explicat și alegerea culorilor: „Asimetria ca filozofie deliberată de design. Un echilibru yin0yang exprimat prin alb-negru pur, unde tăria, determinarea și performanța întâlnesc aspirația, optimismul și ambiția”, au anunțat aceștia, conform skysports.com. 

Totodată, Dan Towriss, șeful echipei, a explicat și motivul pentru care primele imagini cu monopostul au fost arătate în timpul Super Bowl LX: „A fost modul nostru de a prezenta lumii identitatea noastră la intersecția dintre performanță, cultură și divertisment, și de a ne conecta cu fanii din locuri mult dincolo de paddock”, a transmis acesta.  

Imobiliare vs. Bursă. Unde lucrează banii tăi mai eficientImobiliare vs. Bursă. Unde lucrează banii tăi mai eficient
Reclamă

Cadillac îi va avea ca piloți principali pe Valtteri Bottas (36 de ani) și pe Sergio Perez (36 de ani). 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
La 30 de ani a demisionat de la job şi s-a apucat de făcut prăjituri. Acum are o afacere de 7 cifre anual
Observator
La 30 de ani a demisionat de la job şi s-a apucat de făcut prăjituri. Acum are o afacere de 7 cifre anual
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
11:37
Schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. De la retrogradare, ajunge să se bate pentru play-off
11:16
Blestemul lui Drake continuă! Suma uriaşă pierdută la Super Bowl, după ce a pariat pe New England Patriots
11:02
Răsturnare de situație la FCSB, privind transferul anunțat de Gigi Becali. Mihai Stoica: „L-am dezinformat”
10:55
Reacția lui Pep Guardiola, după ce Manchester City a învins-o dramatic pe Liverpool. Ce a spus despre lupta la titlu
10:30
Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Derby pentru primul loc în Liga 1. Echipele probabile
10:05
Mihai Stoica, propunere inspirată pentru Gigi Becali la FCSB: „Băi, el e mai bun”
Vezi toate știrile
1 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 2 “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi 3 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 4 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 5 Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj 6 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”