Când îl anunţă Red Bull pe coechipierul lui Max Verstappen din 2026 - Antena Sport

Când îl anunţă Red Bull pe coechipierul lui Max Verstappen din 2026

Publicat: 27 octombrie 2025, 21:07

Max Verstappen / Profimedia Images

Fanii echipei de Formula 1 Red Bull vor trebui să mai aibă răbdare. Echipa a decis să amâne anunţul privind alegerea pilotului pentru 2026, iniţial prevăzut pentru Marele Premiu al Mexicului.

La Mexico, consilierul Helmut Marko şi Laurent Mekies, şeful Red Bull, au decis să mai reflecteze puţin. Aşadar, cine va fi noul coechipier al lui Max Verstappen se va afla „în jurul datei Grand Prix-ului de Abu Dhabi”, prevăzut pentru 7 decembrie.

Red Bull îl anunţă pe coechipierul lui Max Verstappen la începutul lui decembrie

Am amânat decizia până la sfârşitul sezonului, deoarece vrem să ne concentrăm mai întâi pe lupta pentru campionat. Nu avem niciun motiv să ne grăbim. Vrem să ne mai acordăm puţin timp. Înţelegem că fanii ar dori să afle rapid, dar noi nu ne grăbim. Vrem să le oferim piloţilor noştri toate şansele posibile de a-şi demonstra valoarea”, a spus Mako.

În timp ce Isack Hadjar este vizat pentru a se alătura echipei, francezul va mai avea trei curse la dispoziţie pentru a se remarca şi a-şi câştiga locul alături de campionul mondial în exerciţiu.

Formula 1 se vede exclusiv în România în Universul Antena.

