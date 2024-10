Carlos Sainz, prima reacţie după ce a triumfat în Marele Premiu al Mexicului: "Îmi mai doream o victorie alături de Ferrari!" - Antena Sport

Carlos Sainz, prima reacţie după ce a triumfat în Marele Premiu al Mexicului Carlos Sainz, după cursa din Mexic/ Profimedia Carlos Sainz a oferit prima reacţie, după ce a triumfat în Marele Premiu al Mexicului. Pilotul s-a declarat foarte fericit după succesul obţinut pe circuitul „Hermanos Rodriguez”, mărturisind că îşi mai dorea o nouă victorie alături de Ferrari. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Carlos Sainz se va despărţi de Ferrari la finalul sezonului. În Mexic, pilotul iberic a obţinut al patrulea succes al carierei. Carlos Sainz, prima reacţie după ce a triumfat în Marele Premiu al Mexicului Carlos Sainz a recunoscut că a simţit că week-end-ul din Mexic va fi al său, dat fiind şi faptul că a fost însoţit de întreaga familie, care l-a încurajat pe durata Marelui Premiu. Pilotul iberic a oferit declaraţii şi despre momentul în care l-a depăşit pe Max Verstappen, în turul al nouălea. Sainz a transmis ferm că s-a gândit doar la faptul că nu avea nimic de pierdut, astfel că a forţat depăşirea, pentru a reveni în fruntea plutonului. „Mulţumesc, Mexic! E incredibil să văd toţi aceşti fani, am foarte mulţi fani aici. Sincer să fiu, aveam nevoie de acest week-end, mi-l doream. Am spus de ceva timp că-mi mai doresc o victorie cu Ferrari. Să o obţin aici, a fost incredibil. Mă voi bucura de aceasta şi dacă mai vine una, foarte bine! Reclamă

Nu am pregătit depăşirea, am fost deranjat la start că am pierdut poziţia în faţa lui. Am vrut să-l surprind, pentru că Max e dificil de depăşit, am zis că nu am nimic de pierdut, ştiam că voi reuşi.

Am simţit că acesta poate fi week-end-ul meu, am avut toată familia aici. Am simţit şi toată susţinerea din partea acestor fani. Dacă trebuia să aleg un loc în care să câştig o nouă cursă alături de Ferrari, acela ar fi fost Mexic, m-am simţit ca acasă aici mereu. E incredibil!”, a declarat Carlos Sainz, după succesul din Marele Premiu al Mexicului.

