Home | Formula 1 | Max Verstappen, criticat după ultimele declaraţii: “Își aruncă întotdeauna jucăriile din cărucior”

Dan Roșu Publicat: 19 martie 2026, 11:55

Comentarii
Max Verstappen - Getty Images

Noile reglementări din Formula 1 au fost vehement criticate de Max Verstappen, cel care are un debut ratat de sezon în Marele Circ. Acum, a venit rândul cvadruplului campion mondial să fie tras la răspundere pentru declaraţiile sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Guenther Steiner, fostul șef de la Haas, susţine că declaraţiile pilotului Red Bull, precum “Formula 1 a devenit o glumă”, vin după frustrările adunate de Verstappen, legate de bolidul mai puţin performant pe care îl are acum.

Verstappen susţine că piloţii au ajuns să fie mai preocupaţi de gestionarea energiei, decât să dea totul pentru a fi cei mai rapizi. După primele două Grand Prix-uri, Max e abia pe 8 în clasamentul piloţilor, cu 8 puncte acumulate.

Max Verstappen, criticat după ultimele declaraţii

“Nu este vina regulamentului. Este vina echipei dacă mașina nu poate porni sau performa. E ca și în cazul McLaren, nu s-a mai întâmplat de mult timp ca două mașini să nu poată începe o cursă. Nu poți da vina pe regulament, deoarece majoritatea celorlalte mașini au început cursa, cu excepția lui Gabriel Bortoleto și Alex Albon.

Max nu este fericit pentru că mașina nu este unde își dorește. Red Bull are un motor nou-nouț și este vorba despre o tehnologie avansată, iar inginerii au nevoie de ceva timp să se obișnuiască.

Reclamă
Reclamă

Sunt, de fapt, surprins de cum s-au descurcat noii producători de motoare, precum Ford și Audi, așa că lucrurile se vor îmbunătăți după puțin timp. Max își aruncă întotdeauna jucăriile din cărucior când nu merge așa cum vrea el.”, a spus Steiner.

Motivul pentru care Max Verstappen a abandonat în Marele Premiu al Chinei

Max Verstappen a explicat după Marele Premiu al Chinei motivul pentru care a fost nevoit să abandoneze cursa cu 10 tururi înainte de final.

“Aceeași problemă ca și ieri la start, am fost ultimii din nou, după care am încercat să îmi găsesc loc în față, dar din nou, aceeași problemă ca în sprint, atunci când a fost pur și simplu o degradare prea mare a pneurilor, prea mare granulare.

Reclamă

Asta complică mereu lucrurile. După care a trebuit să retragem mașina din cauza unor probleme la răcirea ERS-ului (n.r. sistemul de recuperare a energiei). Avem multe de învățat din asta. Nu suntem unde vrem să fim, dar știu că echipa dă totul, deci e frustrat atât pentru mine, cât și pentru ei.

La finalul zilei, trebuie să încercăm să rezolvăm asta împreună. Vom încerca evident să fim puțin mai buni în Japonia, dar după aceea avem o pauză puțin mai mare pe care sperăm să o folosim pentru a rezolva din lucruri“, a spus cvadruplul campion mondial, potrivit formula1.com.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
