Max Verstappen, criticat după ultimele declaraţii: “Își aruncă întotdeauna jucăriile din cărucior”

Noile reglementări din Formula 1 au fost vehement criticate de Max Verstappen, cel care are un debut ratat de sezon în Marele Circ. Acum, a venit rândul cvadruplului campion mondial să fie tras la răspundere pentru declaraţiile sale.

Guenther Steiner, fostul șef de la Haas, susţine că declaraţiile pilotului Red Bull, precum “Formula 1 a devenit o glumă”, vin după frustrările adunate de Verstappen, legate de bolidul mai puţin performant pe care îl are acum.

Verstappen susţine că piloţii au ajuns să fie mai preocupaţi de gestionarea energiei, decât să dea totul pentru a fi cei mai rapizi. După primele două Grand Prix-uri, Max e abia pe 8 în clasamentul piloţilor, cu 8 puncte acumulate.

Max Verstappen, criticat după ultimele declaraţii

“Nu este vina regulamentului. Este vina echipei dacă mașina nu poate porni sau performa. E ca și în cazul McLaren, nu s-a mai întâmplat de mult timp ca două mașini să nu poată începe o cursă. Nu poți da vina pe regulament, deoarece majoritatea celorlalte mașini au început cursa, cu excepția lui Gabriel Bortoleto și Alex Albon.

Max nu este fericit pentru că mașina nu este unde își dorește. Red Bull are un motor nou-nouț și este vorba despre o tehnologie avansată, iar inginerii au nevoie de ceva timp să se obișnuiască.