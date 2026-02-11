Lando Norris și Max Verstappen, cei mai rapizi în prima zi de teste de la Bahrain - Antena Sport

Lando Norris și Max Verstappen au fost cei mai rapizi piloți în prima zi a testelor pre-sezon de la Bahrain. În sesiunea de dimineață, olandezul de la Red Bull a înregistrat cel mai bun timp, 1:35.443, completând 65 de tururi.
Pe locul secund s-a clasat Oscar Piastri, la o diferență de o zecime și 60 de miimi față de Max Verstappen. Australianul de la McLaren a completat, în total, 54 de tururi.
Lando Norris și Max Verstappen, cei mai rapizi în prima zi de teste de la Bahrain
În prima sesiune a zilei de miercuri, Max Verstappen a fost primul care a ieșit pe circuit la Bahrain, urmat de Gabriel Bortoleto, de la Audi. Alpine, cu Franco Colapinto, a fost ultima echipă care și-a trimis un monopost pe circuit în testele de dimineață.
După o pauză de o oră, piloții au revenit pe circuit pentru sesiunea de seară a testelor de la Bahrain. În aceasta, Lando Norris a fost cel mai rapid, înregistrând timpul de 1:34.669. Campionul mondial a completat 58 de tururi.
Profile perfection 👌#F1 #F1Testing pic.twitter.com/oMG3hmfbPK
— Formula 1 (@F1) February 11, 2026
Max Verstappen s-a clasat de această dată pe locul secund, la o zecime de timpul rivalului de la McLaren. Olandezul a bifat în total 136 de tururi, cele mai multe din a doua sesiune de teste.
Charles Leclerc s-a clasat pe locul al treilea, cu 79 de tururi completate, în timp ce coechipierul de la Ferrari, Lewis Hamilton, a încheiat al doilea antrenament pe locul șapte, la aproape două zecimi de timpul stabilit de Lando Norris.
#F1TESTING: DAY ONE CLASSIFICATION
Lando Norris on top after a busy first day in Bahrain #F1 pic.twitter.com/284cGbXC0Q
— Formula 1 (@F1) February 11, 2026
Testele pre-sezon de la Bahrain vor continua și joi și vineri, urmând ca piloții să aibă o pauză de cinci zile. Între 18 și 20 februarie se va disputa a doua parte a testelor, iar între 6 și 8 martie va avea loc Marele Premiu al Australiei, prima cursă a sezonului de Formula 1 2026.
Cele mai tari momente din prima zi de teste de la Bahrain:
