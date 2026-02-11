Lando Norris și Max Verstappen, cei mai rapizi în prima zi de teste de la Bahrain - Antena Sport

Lando Norris și Max Verstappen au fost cei mai rapizi piloți în prima zi a testelor pre-sezon de la Bahrain. În sesiunea de dimineață, olandezul de la Red Bull a înregistrat cel mai bun timp, 1:35.443, completând 65 de tururi.

Pe locul secund s-a clasat Oscar Piastri, la o diferență de o zecime și 60 de miimi față de Max Verstappen. Australianul de la McLaren a completat, în total, 54 de tururi.

Lando Norris și Max Verstappen, cei mai rapizi în prima zi de teste de la Bahrain

În prima sesiune a zilei de miercuri, Max Verstappen a fost primul care a ieșit pe circuit la Bahrain, urmat de Gabriel Bortoleto, de la Audi. Alpine, cu Franco Colapinto, a fost ultima echipă care și-a trimis un monopost pe circuit în testele de dimineață.

După o pauză de o oră, piloții au revenit pe circuit pentru sesiunea de seară a testelor de la Bahrain. În aceasta, Lando Norris a fost cel mai rapid, înregistrând timpul de 1:34.669. Campionul mondial a completat 58 de tururi.