Ce circuite li se potrivesc lui Lando, Oscar și Max. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Ce circuite li se potrivesc lui Lando, Oscar și Max. Analiza lui Adrian Georgescu

Adrian Georgescu Publicat: 3 noiembrie 2025, 8:00 / Actualizat: 3 noiembrie 2025, 9:31

Ce circuite li se potrivesc lui Lando, Oscar și Max. Analiza lui Adrian Georgescu

Lando Norris, Max Verstappen şi Oscar Piastri, pe podium / Profimedia

În 2025, mai sunt de disputat patru Mari Premii (în Brazilia, Las Vegas, Qatar și Adu Dhabi). Două dintre acestea vor avea și curse de sprint (Brazilia și Qatar). Un pilot mai poate câștiga, așadar, maximum 116 puncte. Se acordă 25 de puncte pentru victorie în cursele clasice, respectiv 8 pentru triumful într-un sprint.

Lando Norris (McLaren) e noul lider al clasamentului, cu 357 puncte, urmat de colegul lui, Oscar Piastri, cu 356 puncte, și de campionul mondial en-titre, Max Verstappen (Red Bull), cu 321 puncte. În competiția constructorilor, după ce McLaren a cucerit deja titlul, lupta pentru locul secund e foarte strînsă. În prezent, Ferrari ocupă respectiva poziție, cu 356 puncte. Urmează Mercedes, cu 355, și Red Bull, cu 346.

Să vedem, în mare, care trasee dintre acestea s-ar potrivi mai degrabă mașinilor McLaren și care i-ar conveni lui Max Verstappen.

Brazilia

La Interlagos sunt multe viraje lente şi medii, zone cu tracţiune ridicată după liniile de start. Apăsare mare, care cere eficiență aerodinamică. Există posibilitatea de ploaie, mai ales sâmbătă și duminică. Chiar și fără ploaie, suprafaţa asfaltică poate pune probleme de aderenţă. În mare, deși Max Verstappen a avut performanțe memorabile aici, este o pistă care favorizează mai degrabă mașinile McLaren, mai ales dacă rămâne uscată. Anul trecut, Piastri și Norris au obținut primele două poziții pe grila de sprint. În cursa de sprint, australianul i-a permis coechipierului să-l depășească, și a fost o ”dublă” McLaren. În cursa clasică, plecat din poziția a 17-a, Verstappen a reușit să se adapteze excelent pistei ude și a triumfat.

În 2023, Lando a obținut pole-position la sprint și locul secund în ambele curse, de fiecare dată în urma lui Max.

În Mexic, pe o pistă cu aderență foarte redusă, Piastri nu s-a simțit în largul lui. Nu îi plac astfel de circuite. În Brazilia, unde aderența e mare, va avea probabil o evoluție mult mai bună.

Las Vegas

Este cel mai problematic traseu pentru mașinile și piloții McLaren dintre cele rămase. În 2023, Norris și Piastri s-au calificat pe pozițiile 15, respectiv 18. În cursă, Piastri a terminat pe 10, Norris a abandonat. Anul trecut, Norris și Piastri au obținut pozițiile 6 și 8 în calificări. Au terminat pe 6, respectiv pe 7. Verstappen a câștigat cursa din 2023 și a terminat pe 5 în cea de anul trecut.

„E foarte dificil, aderența este extrem de redusă. Simt că aș putea conduce o mașină de stradă mai rapid decât monopostul…”, a declarat Norris anul trecut, după FP1. Ambii piloți McLaren au avut probleme cu granularea în timpul cursei, iar Norris a terminat cu mai bine de 40 de secunde în urma învingătorului Russell.

Andrea Stella e însă de părere că în 2025 lucrurile vor sta altfel. „Anul acesta, pneurile se uzează mult mai puțin decât anul trecut. Din acest punct de vedere Vegasul ar putea fi puțin diferit. Va fi interesant de văzut.

Qatar

Din nou un traseu mai degrabă favorabil McLaren. Circuitul are zone cu viraje la viteze medii-mari şi necesită eficienţă aerodinamică bună, dar în acelaşi timp şi gestionare eficientă a uzurii pneurilor. Acestea sunt, în general, puncte tari pentru monoposturile MCL-39.

Norris și Piastri au obținut o ”dublă” la sprint în 2024. Totuși, în cursa clasică Max Verstappen a luat pole-position și a triumfat, după o sesiune de calificări dezamăgitoare pentru piloții McLaren. Așadar, o setare îndrăzneață a mașinii și un tur ”atomic” în Q3 ar putea decide victoria. Iar acestea sunt arme mai degrabă din panoplia lui Verstappen.

Abu Dhabi

Aici mașinile McLaren par a fi într-un clar avantaj, mai ales pentru că degradarea pneurilor e în general una rapidă. Se întâmplă mai ales din cauza suprafeței pistei, a virajelor frecvente de tip stop and go și a sarcinii mari exercitate asupra structurilor pneurilor în secțiunile de viteză mare. Configurația circuitului, care include o combinație de viraje de viteză medie-mare și linii drepte lungi, pare să se potrivească caracteristicilor designului mașinii McLaren.

Anul trecut, Norris și Piastri au dominat antrenamentele și calificările. Norris a triumfat în cursă, în timp ce Piastri a fost acroșat de Max în primul viraj, terminând pe locul 10. Dacă nu suferea acest acroșaj, se anunța o cursă foarte bună pentru australian.

Verstappen, dacă va ajunge să conteze în ultima cursă, are totuși un avantaj aici. A mai ”jucat” o finală aici, în celebra cursă din 2021, împotriva lui Hamilton. De asemenea, să nu uităm: el a câștigat patru dintre ultimele cinci Mari Premii disputate la Abu Dhabi.

