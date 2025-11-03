Ce circuite li se potrivesc lui Lando, Oscar și Max. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

În 2025, mai sunt de disputat patru Mari Premii (în Brazilia, Las Vegas, Qatar și Adu Dhabi). Două dintre acestea vor avea și curse de sprint (Brazilia și Qatar). Un pilot mai poate câștiga, așadar, maximum 116 puncte. Se acordă 25 de puncte pentru victorie în cursele clasice, respectiv 8 pentru triumful într-un sprint.

Lando Norris (McLaren) e noul lider al clasamentului, cu 357 puncte, urmat de colegul lui, Oscar Piastri, cu 356 puncte, și de campionul mondial en-titre, Max Verstappen (Red Bull), cu 321 puncte. În competiția constructorilor, după ce McLaren a cucerit deja titlul, lupta pentru locul secund e foarte strînsă. În prezent, Ferrari ocupă respectiva poziție, cu 356 puncte. Urmează Mercedes, cu 355, și Red Bull, cu 346.

Să vedem, în mare, care trasee dintre acestea s-ar potrivi mai degrabă mașinilor McLaren și care i-ar conveni lui Max Verstappen.

Brazilia

La Interlagos sunt multe viraje lente şi medii, zone cu tracţiune ridicată după liniile de start. Apăsare mare, care cere eficiență aerodinamică. Există posibilitatea de ploaie, mai ales sâmbătă și duminică. Chiar și fără ploaie, suprafaţa asfaltică poate pune probleme de aderenţă. În mare, deși Max Verstappen a avut performanțe memorabile aici, este o pistă care favorizează mai degrabă mașinile McLaren, mai ales dacă rămâne uscată. Anul trecut, Piastri și Norris au obținut primele două poziții pe grila de sprint. În cursa de sprint, australianul i-a permis coechipierului să-l depășească, și a fost o ”dublă” McLaren. În cursa clasică, plecat din poziția a 17-a, Verstappen a reușit să se adapteze excelent pistei ude și a triumfat.

În 2023, Lando a obținut pole-position la sprint și locul secund în ambele curse, de fiecare dată în urma lui Max.