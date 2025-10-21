Programul complet al Marelui Premiu al Mexicului. Cursa e duminică (21:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) - Antena Sport

Piloţii din Formula 1 revin în monoposturi la finalul săptămânii. După week-end-ul încărcat de la Austin, acolo unde Verstappen s-a impus în sprint şi în cursa principală, “Marele Circ” se mută în Mexic.
Autodromo Hermanos Rodriguez este gazda etapei cu numărul 20 a sezonului din Formula 1. Dacă McLaren a obţinut deja titlul la constructori, Oscar Piastri, Lando Norris şi Max Verstappen luptă în continuare pentru titlul piloţilor.
Cu o lungime de 4,3 km, Autodromo Hermanos Rodriguez a găzduit primul Grand Prix în 1963. Acest circuit se deosebeşte de celalte prin faptul că se află la aproximativ 2285 de metri deasupra nivelului mării, lucru care poate avea un impact semnificativ asupra monoposturilor.
IT’S RACE WEEK AGAIN! 🙌
This time we’re heading to the buzzing metropolis of Mexico City! 🇲🇽💪#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/SI50YsK5jd
— Formula 1 (@F1) October 20, 2025
În urmă cu un an, cursa din Marele Premiu al Mexicului a fost câştigată de Carlos Sainz, cel care pilota la vremea respectivă pentru Ferrari. Pe locul secund s-a clasat Lando Norris, în timp ce ultima poziţie a podiumului a fost ocupată de Charles Leclerc.
Cu cinci etape înainte de finalul sezonului, Oscar Piastri este lider în clasamentul piloţilor, cu 346 de puncte. Acesta este urmat de coechipierul Lando Norris, cu 332 de puncte, în timp ce Max Verstappen, campionul mondial al ultimelor patru sezoane, se află pe locul 3, cu 306 puncte.
Programul Marelui Premiu al Mexicului
Vineri
- 21:30: Prima sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)
Sâmbătă
- 01:00: A doua sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)
- 20:30: A treia sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)
Duminică
- 00:00: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
- 22:00: Cursa (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
