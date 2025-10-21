Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Programul complet al Marelui Premiu al Mexicului. Cursa e duminică (21:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) - Antena Sport

Home | Formula 1 | Programul complet al Marelui Premiu al Mexicului. Cursa e duminică (21:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Programul complet al Marelui Premiu al Mexicului. Cursa e duminică (21:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Publicat: 21 octombrie 2025, 17:09

Comentarii
Programul complet al Marelui Premiu al Mexicului. Cursa e duminică (21:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Startul Marelui Premiu al Mexicului din 2024 / Profimedia

Piloţii din Formula 1 revin în monoposturi la finalul săptămânii. După week-end-ul încărcat de la Austin, acolo unde Verstappen s-a impus în sprint şi în cursa principală, “Marele Circ” se mută în Mexic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Autodromo Hermanos Rodriguez este gazda etapei cu numărul 20 a sezonului din Formula 1. Dacă McLaren a obţinut deja titlul la constructori, Oscar Piastri, Lando Norris şi Max Verstappen luptă în continuare pentru titlul piloţilor.

Programul complet al Marelui Premiu al Mexicului (24-26 octombrie)

Week-end-ul din Mexic începe vineri, cu prima sesiune de antrenamente, care va începe la ora 21:30. Piloţii vor reveni pe circuit în FP2, care va începe în noaptea de vineri spre sâmbătă, de la ora 01:00.

A treia sesiune de antrenamente va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, în timp ce calificările vor începe duminică, de la ora 00:00. Cursa este programată duminică seară, de la ora 21:45, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Cu o lungime de 4,3 km, Autodromo Hermanos Rodriguez a găzduit primul Grand Prix în 1963. Acest circuit se deosebeşte de celalte prin faptul că se află la aproximativ 2285 de metri deasupra nivelului mării, lucru care poate avea un impact semnificativ asupra monoposturilor.

Reclamă
Reclamă

În urmă cu un an, cursa din Marele Premiu al Mexicului a fost câştigată de Carlos Sainz, cel care pilota la vremea respectivă pentru Ferrari. Pe locul secund s-a clasat Lando Norris, în timp ce ultima poziţie a podiumului a fost ocupată de Charles Leclerc.

Cu cinci etape înainte de finalul sezonului, Oscar Piastri este lider în clasamentul piloţilor, cu 346 de puncte. Acesta este urmat de coechipierul Lando Norris, cu 332 de puncte, în timp ce Max Verstappen, campionul mondial al ultimelor patru sezoane, se află pe locul 3, cu 306 puncte.

Fost judecător CCR, supărat că primește pensie doar 10.000 de euro: "Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam"Fost judecător CCR, supărat că primește pensie doar 10.000 de euro: "Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam"
Reclamă

Programul Marelui Premiu al Mexicului

Vineri

  • 21:30: Prima sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

Sâmbătă

  • 01:00: A doua sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)
  • 20:30: A treia sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)

Duminică

  • 00:00: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
  • 22:00: Cursa (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
Observator
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a mișcat mai repede!”. Culisele aducerii lui Hagi în Ghencea
Fanatik.ro
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a mișcat mai repede!”. Culisele aducerii lui Hagi în Ghencea
18:10
Sabrina Voinea s-a calificat în două finale la Mondialele de Gimnastică! Ultim act şi pentru Denisa Golgotă
17:56
Salariul cu care Cristiano Bergodi a fost convins să vină la U Cluj! Ioan Ovidiu Sabău: “E o soluţie bună”
17:56
VIDEOAu apărut imaginile! Discurs de mare căpitan al lui Alex Dobre, înaintea derby-ului cu Dinamo
17:27
Bayern Munchen i-a decis viitorul, după startul remarcabil de sezon! Contract până în 2029
17:06
Plângere neobișnuită în Champions League! De ce s-au plâns cei de la Atletico Madrid la UEFA
16:52
Ghinion pentru Andrea Compagno! Atacantul italian s-a accidentat grav în meciul de titlu. Verdict crunt al medicilor
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 BREAKING NEWSLovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul 4 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial 5 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus 6 Petrolul – CFR Cluj 1-0. Succes uriaș pentru prahoveni! Se adâncește criza în Gruia
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus