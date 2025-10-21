Programul complet al Marelui Premiu al Mexicului. Cursa e duminică (21:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) - Antena Sport

Piloţii din Formula 1 revin în monoposturi la finalul săptămânii. După week-end-ul încărcat de la Austin, acolo unde Verstappen s-a impus în sprint şi în cursa principală, “Marele Circ” se mută în Mexic.

Autodromo Hermanos Rodriguez este gazda etapei cu numărul 20 a sezonului din Formula 1. Dacă McLaren a obţinut deja titlul la constructori, Oscar Piastri, Lando Norris şi Max Verstappen luptă în continuare pentru titlul piloţilor.

Programul complet al Marelui Premiu al Mexicului (24-26 octombrie)

Week-end-ul din Mexic începe vineri, cu prima sesiune de antrenamente, care va începe la ora 21:30. Piloţii vor reveni pe circuit în FP2, care va începe în noaptea de vineri spre sâmbătă, de la ora 01:00.

A treia sesiune de antrenamente va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, în timp ce calificările vor începe duminică, de la ora 00:00. Cursa este programată duminică seară, de la ora 21:45, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Cu o lungime de 4,3 km, Autodromo Hermanos Rodriguez a găzduit primul Grand Prix în 1963. Acest circuit se deosebeşte de celalte prin faptul că se află la aproximativ 2285 de metri deasupra nivelului mării, lucru care poate avea un impact semnificativ asupra monoposturilor.