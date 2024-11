Ce s-ar fi întâmplat dacă Senna nu ar fi murit? Analiza făcută de Adrian Georgescu, dar şi răspunsurile date de Inteligenţa Artificială - Antena Sport

Ce s-ar fi întâmplat dacă Senna nu ar fi murit? | Profimedia Una dintre întrebările legate de Formula 1 la care pe care mi le-am pus constant de 30 de ani încoace a fost aceasta din titlu. Sau, cine ar fi dominat cea de-a doua parte a anilor 90: Senna sau Schumacher? Ar fi mers Senna la Ferrari după terminarea contractului cu Williams? Ar fi fost el și Schumacher colegi acolo? ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Dar cea mai interesantă întrebare dintre acestea mi se pare a fi: “Cine ar fi câștigat titlul din 1994, dacă Senna n-ar fi murit?” Cum au fost duelurile Senna-Schumacher? Unul dintre cumplitele efecte ale morții lui Senna a fost că ne-a lipsit de un duel care, măcar pentru alte trei sau patru sezoane, ar fi fost unul extraordinar. Au existat, totuși, câteva lupte în cele câteva sezoane în care ambii au concurat în Formula 1. Schumacher a debutat în F1 la Spa, în 1991. În cursa următoare, la Monza, deja avea loc primul duel pe pistă dintre cei doi. Atunci, Senna l-a depășit pe pistă pe tânărul german. Reclamă

Reclamă

În 1992, Mansell i-a bătut pe toți zdravăn, grație unei mașini Williams năucitoare. Au fost, totuși, câteva dueluri Schumacher-Senna. În Brazilia, brazilianul, cu probleme tehnice, l-a ținut pe german în spate timp de 13 tururi. La Imola, Michael l-a presat pe Ayrton, dar a ieșit în decor. La Magny-Cours, germanul l-a scos pe brazilian de pe pistă, stârnind o discuție aprigă cu acesta. La Silverstone, Senna l-a depășit pe Schumacher. Cei doi au fost în luptă pentru locul secund la piloți, câștigat până la urmă de Patrese (Williams). Schumacher a fost pe locul al treilea la “general”, urmat de Senna. (Câteva dintre aceste scene sunt aici).

Au fost câteva dueluri și în 1993, deși monopostul McLaren al lui Senna era inferior ca performanțe celui Benetton al lui Schumacher. La Kyalami, au fost două secvențe. Prima oară Schumi l-a depășit pe Senna, a doua oară n-a reușit și a ieșit în decor. La Donington Park, într-una dintre cele mai frumoase curse din istoria F1, Senna l-a depășit pe Schumacher în primul tur, ca și pe Hill, Wendlinger și Prost, în ceea ce a rămas în istorie drept “The Lap of the Gods”. La Imola, Senna l-a depășit pe Michael după start. În Spania, Michael a încercat să treacă de Ayrton, dar nu a reușit. A izbutit, în schimb, la Magny-Cours. La Silverstone, a fost o luptă superbă, întinsă pe distanța a câtorva tururi bune, până când Schumi a trecut de Senna. A fost o luptă dură pentru poziție și la Spa, când brazilianul ieșea de la boxe și a încercat să-l blocheze pe german, dar acesta s-a strecurat și a trecut în față.

În 1994, Senna a trecut la Williams și avea, în sfârșit, la dispoziție o mașină cu care să se bată cu Schumacher. În Brazilia, a abandonat în turul 56, încercând să-l ajungă din urmă pe german, care conducea cursa. În cea de-a doua cursă, Pacific GP, Senna a luat, ca și în prima, pole-position-ul. Schumacher l-a depășit însă la start, apoi Senna a fost lovit din spate și a abandonat.

Reclamă

Apoi a venit cursa din Imola și Senna a murit. Foarte pe scurt, ce a urmat în 1994 Au fost multe reguli schimbate și sisteme interzise la începutul sezonului, dar și după moartea lui Senna și Ratzenberger de la Imola. Au fost acuzații că Benetton, echipa pentru care concura pe atunci Michael Schumacher, folosea un sistem interzis de start lansat. Sau că înlăturaseră filtrele de alimentare cu combustibil, pentru a face realimentări mai rapide la boxe. Asta era să-l coste viața pe Jos Verstappen, tatăl lui Max, coleg pe-atunci cu Schumacher la Benetton. Deși cei de la Benetton au fost achitați după ancheta FIA, după mulți ani au apărut probe că acuzația era corectă. La Silverstone, la mijlocul sezonului, după 8 curse, Schumacher avea 66 de puncte, iar Hill, colegul lui Senna, 39, sistemul fiind 10-6-4-3-2-1. Germanul l-a depășit pe englez în timpul turului de formare și a primit o penalizare de cinci secunde. Echipa i-a transmis să o ignore, așa că Schumacher a primit steagul negru, de descalificare. L-a ignorat și pe acela și a fost descalificat pentru alte două curse. Până la judecarea apelului introdus de Benetton, Schumacher a putut concura. După respingerea apelului, Schumacher a primit decizia: urma să lipsească de la Marile Premii ale Italiei și Portugaliei. Când a revenit, la Marele Premiu al Europei, de la Jerez, clasamentul arăta astfel: 1. Schumacher – 76 puncte, 2. Hill – 75 puncte. În ultimul Mare Premiu al anului, cel din Adelaide, Schumacher avea în continuare un punct avantaj . În cursă, Schumacher a intrat în Hill, iar ambii au abandonat până la urmă. Germanul, grație acelui punct, a devenit campion mondial. FIA nu l-a penalizat pentru incident și Williams nu a protestat. Ce s-ar fi întâmplat dacă Senna nu ar fi murit? Revenim acum la întrebarea mea: ce credeți că s-ar fi întâmplat în acel sezon dacă principalul adversar al lui Michael Schumacher din 1994 era Ayrton Senna, nu Damon Hill? Pentru a nu introduce prea multe necunoscute în sistem, trebuie să presupunem că singura modificare este ca Senna să fi rămas în viață și să fi continuat să concureze. Neglijăm însă efectele aduse de moartea sa, cum ar fi modificările aduse regulamentelor, etc. Ceea ce, evident, e puțin bizar, dar așa e istoria contrafactuală.

Presupunem, de asemenea, că Schumacher ar fi fost în continuare descalificat la Spa (din cauza uzurii prea mari a podelei) și nu ar fi participat la două Mari Premii, din cauza ignorării steagului negru de la Silverstone.

Cei de la F1metrics au făcut o astfel de simulare, în care sunt luați în considerare și estimați factori precum performanța pilotului, cea a echipei, vârsta, experiența, variațiile aleatoare în formă de la sezon la sezon. Se presupune că performanțele lui Ayrton, aflat la 34 de ani în acel sezon, ar fi cunoscut o ușoară scădere, dar că el ar fi rămas destul de sus până la 38 de ani.

Răspunsul lor este după cum urmează. La sfârșitul lui 1994, clasamentul ar fi arătat probabil așa: 1. Senna – 85 puncte, 2. Schumacher – 77 puncte, 3. Hill – 77 puncte.

Pentru 1995, rezultatele lor sunt și mai interesante: 1. Schumacher – 91 puncte, 2. Senna – 87 puncte, 3. Hill – 62 puncte.

Am pus aceeași întrebare și modulelor de inteligență artificială.

ChatGPT o “scaldă” un pic, dar merge pe mâna lui Ayrton Senna. “The 1994 championship would likely have been one of the closest in F1 history, with Senna possibly taking his fourth World Championship”.

Perplexity e cam tot acolo. “If Ayrton Senna had not tragically died in 1994, he would have likely been a formidable contender for the championship. His combination of driving skill, experience with a top-performing car, and competitive spirit suggests that he could have emerged victorious over Schumacher and Hill in what became a highly contested season”.

Gemini îl vede însă pe Michael Schumacher drept învingător. “Given Schumacher’s strong performance that season, it’s likely he would have still clinched the championship.”

Eu merg pe mâna lui Senna

Părerea mea. Nu e suficient să zici: “Dacă Hill a pierdut titlul la un punct diferență, Senna, care era cel puțin cu o clasă peste Hill, l-ar fi bătut clar pe german”. Descalificarea lui Schumacher pentru steag negru de la Silverstone, absența dictată pentru două curse, a fost cam forțată. Mulți spun că a fost dată pentru a redinamiza un sezon care părea deja câștigat, la acel moment, de german. În mod normal, germanul ar fi trebuit să câștige acel sezon la o diferență mai mare.

După mine, ca pilot, Senna a fost un pic peste Schumacher. Dar nu e vorba numai de viteză.

Dar dacă admitem că Senna ar fi ajuns să fie, în cursa decisivă, la un punct în urma lui Schumi, cred că ar fi abordat mult mai bine acea cursă și, mai ales, acea depășire. Avea experiența unor dueluri asemănătoare cu Prost, la Suzuka și nu numai, unde brazilianul fusese mai dur decât germanul.

În al doilea rând, cred că Senna încă îl timora pe Schumacher. Nu ca în 1992, Magny-Cours, când limbajul corporal al celor doi e foarte sugestiv în filmare: Ayrton îl domină din toate punctele de vedere pe Michael, la început de drum. Să nu uităm că Schumacher, ca tânăr pilot, îl idolatriza pe Senna. Și când i-a depășit recordul de victorii în F1, la conferința de presă de la Monza din 2000, a izbucnit în plâns.

Și din acest motiv, pentru sezonul 1994, în meciul acesta amar “ce-ar fi fost dacă…”, merg pe mâna lui Senna. În acel an, 1994, brazilianul încă era cel mai bun. În 1995 cred însă că Michael ar fi fost primul și așa ar fi rămas.

Păcat că nu am avut ocazia să aflăm dacă e adevărat sau nu.

Reclamă