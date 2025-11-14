Cine e de vină: căluțul sau călărețul? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Leclerc a fost un atu pentru Ferrari

Niciunul dintre cei doi piloți nu merită această admonestare.

Leclerc a reușit în mod surprinzător să obțină prezențe pe podium cu această mașină neperformantă. Monegascul a luat, în 2025, de două ori locul secund (la Monaco și în Mexic) și de cinci ori locul al treilea (în Arabia Saudită, Spania, Austria, Belgia și la Austin). Este o performanță foarte bună, în condițiile date. De asemenea, e greu să găsești un pilot mai dedicat scuderiei decât pilotul monegasc.

Cum de nu s-a plictisit de acest rol de Sisif? „Pentru că iubesc foarte mult această echipă, cred că acesta este răspunsul”, a spus chiar el și nu o dată. „Întotdeauna am iubit Ferrari și de acolo îmi trag motivația, pentru că vreau să readuc Ferrari în vârf, indiferent cât timp va dura.”

Nici Lewis nu merita acest tratament

Însă nici în cazul lui Hamilton nu e valabilă recomandarea de a vorbi mai puțin. Dimpotrivă, ar trebui să vorbească chiar mai mult. Iar englezul s-a frământat mereu în 2025, căutând permanent soluții și încercând să impulsioneze echipa, într-un sezon pe care l-a denumit ”de coșmar”.

Chiar dacă a împlinit 40 de ani, un septuplu campion mondial nu uită brusc să piloteze. Se știe dintotdeauna că Lewis are un stil bazat pe o frânare agresivă, în ultimul moment. Or, taman acest lucru nu se poate face cu SF-25. Cum să ajungi în situația în care să-i livrezi o mașină care să necesite frânări cu o sută-două de metri înaintea punctului obișnuit? Mai mult, manevra să necesite apăsare lină, adică exact invers felului în care acesta era obișnuit?

Un eșec în formă continuată

În niciun caz piloții scuderiei, indiferent cine au fost ei în ultimii ani, nu sunt de vină pentru această situație. Ultimul titlu obținut la piloți a fost cel din 2007, de Raikkonen, și acela favorizat de conflictul intestin de la McLaren între Hamilton și Alonso. Din 2008, anul în care Ferrari a obținut ultimul titlu la constructori, seceta e deplină. De atunci, Ferrari a ocupat locul secund de 7 ori (2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2024), locul al treilea de 6 ori (2010, 2011, 2013, 2016, 2021, 2023), pe cel de-al patrulea de două ori (2009, 2014). În 2020 au ocupat chiar locul al șaselea. Așa o contraperformanță nu s-a mai întâmplat din 1980. Bine că în Formula 1 nu se retrogradează, altfel s-ar fi întâmplat chiar sub conducerea lui John Elkann.

Un pas înapoi față de sezoanele precedente

SF-23 a avut o subvirare cronică. SF-24 prezenta, printre altele, vibrații în plan vertical (”porpoising”), iar un upgrade de podea făcut la Marele Premiu al Spaniei a înrăutățit și mai mult lucrurile. Până când situația a fost remediată, scuderia pierduse șansele la titlu, dar tot a obținut un loc secund la sfârșitul anului trecut. Despre SF-24, a cărui dezvoltare a încetat în noiembrie 2024, s-a spus atunci că-și atinsese limita de dezvoltare. Cu SF-24 s-au câștigat însă 5 Mari Premii în 2024. Cu SF-23, într-un sezon în care Verstappen a ”ucis” concurența, Sainz a fost singurul pilot din afara echipei Red Bull care a obținut o victorie, pentru Ferrari. Cu SF-25 nu s-a câștigat, până acum, nimic-nimic. Și nici nu prea sunt șanse.

Deunăzi, Lando Norris – care nu e cunoscut drept un tip răutăcios – i-a denumit pe Hamilton și Leclerc ”așii Lift&Coast”. E numele manevrei pe care Hamilton și Leclerc sunt nevoiți să o facă în fiecare cursă, deseori începând de prin turul al cincilea, când frânele încep să se supraîncălzească.

Aici a ajuns această echipă legendară, singura care participă la competiție încă de la înființarea acesteia.