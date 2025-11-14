Cine e de vină: căluțul sau călărețul? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

John Elkann, președintele Consiliului de Administrație de la Ferrari și nepotul lui Gianni Agnelli, a făcut, zilele trecute, câteva declarații. El i-a lăudat pe mecanicii și inginerii Ferrari, care își fac treaba bine și au îmbunătățit mașina. După aceea însă a spus: „Dacă ne uităm la restul, nu sunt la înălțimea așteptărilor. Și avem cu siguranță piloți care trebuie să se concentreze pe pilotat și să vorbească mai puțin, pentru că mai avem curse importante în față și nu este imposibil să obținem locul al doilea. În Bahrain am câștigat titlul WEC; când Ferrari este unită, obținem rezultate.”
Elkann este în funcție din 2018, deși a ocupat, în 2020 și 2021, și funcția de CEO al Ferrari.
E adevărat, spusele sale puteau servi ca suport motivațional pentru apropierea obiectivului, anume locul secund în clasamentul constructorilor. Chiar și așa, ele sunt deplasate și nimeni nu pare să le aprobe. Nici măcar în Italia. Jenson Button chiar a comentat că ”John însuși ar trebui să dea un exemplu, făcând cel dintâi ceea ce zice.”
Problema nu sunt nicidecum piloții
În prezent, Ferrari e pe locul al patrulea în clasament, cu 36 de puncte în urma ocupantei locului secund, Mercedes.
Scuderia nu se află în situația în care piloții au la dispoziție o mașină bună, dar pe care nu reușesc să o înțeleagă sau să o exploateze corespunzător. Nici vorbă. Monopostul SF-25, despre care șeful team-ului, Fred Vasseur spunea la lansare că este ”o mașină complet nouă”, a fost un fiasco. Despre problemele cronice ale monopostului SF-25 am mai scris. Încă de la începutul sezonului, mașina prezenta ”o combinaţie neobişnuită de subvirare la intrarea în viraje şi supravirare la ieşire”. De asemenea, DRS-ul prezenta un deficit de 5-6 kilometri pe oră față de formațiile concurente când era acționat.
Problemele lui SF-25
SF-25 a reintrodus o suspensie faţă tip pull-rod, ceea ce este un element major de arhitectură pentru maşină. Leclerc a menţionat că această schimbare (şi alte modificări) au făcut ca maşina să prezinte „comportament imprevizibil”. Ulterior, a fost făcut un upgrade suspensiei spate , dar maşina nu a fost concepută de la început pentru acesta. După cum a spus chiar Fred Vasseur, șeful echipei: „Am construit maşina pentru un alt tip de suspensie.”
Există două probleme majore: cei de la Ferrari nu pot coborî mașina acolo unde ar găsi forță de apăsare aerodinamică, deoarece asta ar provoca uzura prea mare a podelei și, prin urmare, descalificarea. Astfel, încearcă să mărească forța de apăsare și prin reducerea admisiilor de aer la frâne, care sunt un element foarte delicat al mașinii din punct de vedere aerodinamic. Pentru a nu produce fricțiune în roată, pilotul ridică piciorul de pe accelerație mai devreme înaintea virajului și folosește decelerația produsă de micșorarea turației. Această manevră, denumită Lift&Coast, este de fapt frâna de motor.
O fereastră de funcționare îngustă
Pe lângă problemele cu frânele, Ferrari a avut dificultăți cu aducerea pneurilor în temperatura optimă de lucru. SF-25 s-a născut cu probleme serioase care au descurajat dezvoltarea de actualizări aerodinamice. Practic, a existat mereu o neconcordanță între datele din tunelul de aer și CFD și cele obținute pe pistă. Modificarea suspensiei spate, introdusă la Spa, a fost menită să corecteze comportamentul lui SF-25 pe pistă așa cum a fost conceput în faza de proiectare. În pofida unor îmbunătățiri pe anumite circuite, nu a fost încununată de succes. SF-25 are o fereastră de operare îngustă, adică funcţionează optim doar în anumite condiţii.
Leclerc a fost un atu pentru Ferrari
Niciunul dintre cei doi piloți nu merită această admonestare.
Leclerc a reușit în mod surprinzător să obțină prezențe pe podium cu această mașină neperformantă. Monegascul a luat, în 2025, de două ori locul secund (la Monaco și în Mexic) și de cinci ori locul al treilea (în Arabia Saudită, Spania, Austria, Belgia și la Austin). Este o performanță foarte bună, în condițiile date. De asemenea, e greu să găsești un pilot mai dedicat scuderiei decât pilotul monegasc.
Cum de nu s-a plictisit de acest rol de Sisif? „Pentru că iubesc foarte mult această echipă, cred că acesta este răspunsul”, a spus chiar el și nu o dată. „Întotdeauna am iubit Ferrari și de acolo îmi trag motivația, pentru că vreau să readuc Ferrari în vârf, indiferent cât timp va dura.”
Nici Lewis nu merita acest tratament
Însă nici în cazul lui Hamilton nu e valabilă recomandarea de a vorbi mai puțin. Dimpotrivă, ar trebui să vorbească chiar mai mult. Iar englezul s-a frământat mereu în 2025, căutând permanent soluții și încercând să impulsioneze echipa, într-un sezon pe care l-a denumit ”de coșmar”.
Chiar dacă a împlinit 40 de ani, un septuplu campion mondial nu uită brusc să piloteze. Se știe dintotdeauna că Lewis are un stil bazat pe o frânare agresivă, în ultimul moment. Or, taman acest lucru nu se poate face cu SF-25. Cum să ajungi în situația în care să-i livrezi o mașină care să necesite frânări cu o sută-două de metri înaintea punctului obișnuit? Mai mult, manevra să necesite apăsare lină, adică exact invers felului în care acesta era obișnuit?
Un eșec în formă continuată
În niciun caz piloții scuderiei, indiferent cine au fost ei în ultimii ani, nu sunt de vină pentru această situație. Ultimul titlu obținut la piloți a fost cel din 2007, de Raikkonen, și acela favorizat de conflictul intestin de la McLaren între Hamilton și Alonso. Din 2008, anul în care Ferrari a obținut ultimul titlu la constructori, seceta e deplină. De atunci, Ferrari a ocupat locul secund de 7 ori (2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2024), locul al treilea de 6 ori (2010, 2011, 2013, 2016, 2021, 2023), pe cel de-al patrulea de două ori (2009, 2014). În 2020 au ocupat chiar locul al șaselea. Așa o contraperformanță nu s-a mai întâmplat din 1980. Bine că în Formula 1 nu se retrogradează, altfel s-ar fi întâmplat chiar sub conducerea lui John Elkann.
Un pas înapoi față de sezoanele precedente
SF-23 a avut o subvirare cronică. SF-24 prezenta, printre altele, vibrații în plan vertical (”porpoising”), iar un upgrade de podea făcut la Marele Premiu al Spaniei a înrăutățit și mai mult lucrurile. Până când situația a fost remediată, scuderia pierduse șansele la titlu, dar tot a obținut un loc secund la sfârșitul anului trecut. Despre SF-24, a cărui dezvoltare a încetat în noiembrie 2024, s-a spus atunci că-și atinsese limita de dezvoltare. Cu SF-24 s-au câștigat însă 5 Mari Premii în 2024. Cu SF-23, într-un sezon în care Verstappen a ”ucis” concurența, Sainz a fost singurul pilot din afara echipei Red Bull care a obținut o victorie, pentru Ferrari. Cu SF-25 nu s-a câștigat, până acum, nimic-nimic. Și nici nu prea sunt șanse.
Deunăzi, Lando Norris – care nu e cunoscut drept un tip răutăcios – i-a denumit pe Hamilton și Leclerc ”așii Lift&Coast”. E numele manevrei pe care Hamilton și Leclerc sunt nevoiți să o facă în fiecare cursă, deseori începând de prin turul al cincilea, când frânele încep să se supraîncălzească.
Aici a ajuns această echipă legendară, singura care participă la competiție încă de la înființarea acesteia.
