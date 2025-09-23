Ce se întâmplă cu Piastri? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Întregul weekend din Azerbaidjan a mers prost pentru australian. El nu a reușit să domine nicio sesiune de antrenamente dintre cele trei. În cea de-a doua a înregistrat chiar cel de-al doisprezecelea timp. În același timp, colegul de la McLaren, Lando Norris, a realizat în prima și în cea de-a treia sesiune cei mai buni timpi din respectivele ședințe.

Putea fi și mai rău pentru Oscar

Weekend-ul lui Piastri putea fi însă și mai întunecat. În primul rând, principalul lui rival la titlu nu a fructificat ocazia și s-a clasat doar pe poziția a șaptea în cursă. Lando a fost întârziat la standuri de greșeala unui mecanic, pentru a doua oară consecutiv, după Monza. Durata nemișcării sale – 4,1 secunde – l-a costat pierderea a două poziții în cursă. Până la sfârșit, nu a reușit decât recuperarea uneia, prin depășirea în fața lui Leclerc.

Lando a fost iar încetinit

În al doilea rând, în acest weekend, el a fost salvat de două ori de primirea unor penalizări mai mari. Să începem cu prima. În Q3, australianul a ieșit în decor în virajul 3 și și-a avariat mașina. Inspecția efectuată sâmbătă seară a arătat că șasiul era avariat iremediabil, iar echipa a luat decizia de a-i da mașina de rezervă. În mod normal, pentru o astfel de mutare, care încalcă regulile parcului închis, Piastri ar fi trebuit să ia startul de pe linia boxelor. O modificare de regulament survenită în februarie 2024 i-a permis totuși să pornească de pe poziția câștigată pe grilă, cea de-a noua. Aceasta stipulează că o mașină de rezervă poate fi utilizată fără penalizare dacă un pilot a „suferit daune reale în urma unui accident sau a suferit o defecțiune sau o eroare semnificativă” la șasiul original. Există și alte cerințe: „Toate componentele mașinii de schimb trebuie să aibă același design și să fie similare cu mașina originală în ceea ce privește masa, inerția și funcția. Configurația suspensiei trebuie să fie aceeași”.

O greșeală de neînțeles

Privind înapoi, poate ar fi fost mai bine pentru Piastri să ia startul de la boxe. Pe grilă, a făcut un șir de greșeli nepotrivite cu statutul de lider al clasamentului. Mai întâi, a furat startul. S-a activat atunci dispozitivul anti-stall al mașinii.

Ce este anti-stall-ul? Motorul unei mașină de Formula 1 nu are un starter, așa cum se întâmplă la o mașină obișnuită. Pentru ca acesta să nu se oprească, există acest dispozitiv care transmite computerului de bord că trebuie să acționeze ambreiajul atunci când turația scade prea mult.