Ce se întâmplă cu Piastri? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Întregul weekend din Azerbaidjan a mers prost pentru australian. El nu a reușit să domine nicio sesiune de antrenamente dintre cele trei. În cea de-a doua a înregistrat chiar cel de-al doisprezecelea timp. În același timp, colegul de la McLaren, Lando Norris, a realizat în prima și în cea de-a treia sesiune cei mai buni timpi din respectivele ședințe.
Putea fi și mai rău pentru Oscar
Weekend-ul lui Piastri putea fi însă și mai întunecat. În primul rând, principalul lui rival la titlu nu a fructificat ocazia și s-a clasat doar pe poziția a șaptea în cursă. Lando a fost întârziat la standuri de greșeala unui mecanic, pentru a doua oară consecutiv, după Monza. Durata nemișcării sale – 4,1 secunde – l-a costat pierderea a două poziții în cursă. Până la sfârșit, nu a reușit decât recuperarea uneia, prin depășirea în fața lui Leclerc.
Lando a fost iar încetinit
În al doilea rând, în acest weekend, el a fost salvat de două ori de primirea unor penalizări mai mari. Să începem cu prima. În Q3, australianul a ieșit în decor în virajul 3 și și-a avariat mașina. Inspecția efectuată sâmbătă seară a arătat că șasiul era avariat iremediabil, iar echipa a luat decizia de a-i da mașina de rezervă. În mod normal, pentru o astfel de mutare, care încalcă regulile parcului închis, Piastri ar fi trebuit să ia startul de pe linia boxelor. O modificare de regulament survenită în februarie 2024 i-a permis totuși să pornească de pe poziția câștigată pe grilă, cea de-a noua. Aceasta stipulează că o mașină de rezervă poate fi utilizată fără penalizare dacă un pilot a „suferit daune reale în urma unui accident sau a suferit o defecțiune sau o eroare semnificativă” la șasiul original. Există și alte cerințe: „Toate componentele mașinii de schimb trebuie să aibă același design și să fie similare cu mașina originală în ceea ce privește masa, inerția și funcția. Configurația suspensiei trebuie să fie aceeași”.
O greșeală de neînțeles
Privind înapoi, poate ar fi fost mai bine pentru Piastri să ia startul de la boxe. Pe grilă, a făcut un șir de greșeli nepotrivite cu statutul de lider al clasamentului. Mai întâi, a furat startul. S-a activat atunci dispozitivul anti-stall al mașinii.
Ce este anti-stall-ul? Motorul unei mașină de Formula 1 nu are un starter, așa cum se întâmplă la o mașină obișnuită. Pentru ca acesta să nu se oprească, există acest dispozitiv care transmite computerului de bord că trebuie să acționeze ambreiajul atunci când turația scade prea mult.
De aceea, mașina lui Piastri a pierdut câteva secunde prețioase, iar australianul a ajuns ultimul în cursă. Deci, unde ar fi fost și dacă lua startul de pe linia standurilor. Totuși, Oscar a reușit să câștige două poziții până în virajul al patrulea. Acolo, se pare că a fost indus în eroare în stabilirea punctului de frânare de Nico Hulkenberg, care rula în fața lui. Oscar a zis că a neglijat efectul ”aerului murdar” lăsat în urmă de mașinile din față și de aceea a intrat în zid în virajul al cincilea.
A scăpat și de penalizarea pentru Singapore
OK. Dar ce se întâmplă cu penalizarea de 5 secunde pe care Piastri o primise pentru startul furat? Aceasta e cea de-a doua ocazie în care australianul a scăpat. Abandonând, el nu a mai apucat să execute acea penalizare Însă și aceasta s-a prescris. În trecut, un pilot care nu putea să execute o pnelizare cu 5 secunde era declasat cu trei poziții pe grila de start a următorului Mare Premiu. Și regula aceasta, spre norocul lui Oscar, s-a schimbat.
S-a decis anul trecut că penalizările de cinci secunde nu trebuie reportate dacă nu pot fi executate din cauza abandonului, spre deosebire de penalizările de 10 secunde sau de penalizările multiple de cinci secunde. Cu toate acestea, dacă există mai multe penalizări, comisarii pot converti penalizările de 5 secunde (și altele) într-o penalizare pe grila de start.
Unde e stăpânirea lui Oscar?
O altă întrebare este ce s-a întâmplat cu Oscar Piastri. Până acum, australianul a dat dovadă de mult sânge rece în gestionarea curselor. Este unul dintre piloții tineri care a evoluat rapid mai ales la acest capitol: stăpânirea de sine. Niciodată nu a făcut atâtea erori într-un interval atât de scurt. Vă reamintesc că Piastri e singurul pilot care a câștigat campionatele Formula Renault Eurocup, Formula 3 și Formula 2 în trei sezoane consecutive. A câștigat titlul F3 în 2020 și titlul F2 în 2021, în sezonul său de debut, devenind al șaselea pilot care a reușit acest lucru în F2.
În prezent, cu șapte Mari Premii înaintea sfârșitului de sezon, Piastri e în continuare lider în F1, cu 25 de puncte înaintea ocupantului poziției secunde, Lando Norris. Ceea ce înseamnă că, dacă Oscar va mai suferi un abandon, iar Lando ar câștiga respectiva cursă, cei doi piloți McLaren s-ar afla la egalitate.
- OFICIAL | Christian Horner a părăsit echipa Red Bull: “A fost o onoare şi un privilegiu”
- Max, ca vântul și ca gândul. Analiza lui Adrian Georgescu
- Max Verstappen, prima reacție după triumful din Azerbaidjan. Capitolul la care l-a egalat pe Lewis Hamilton
- Max Verstappen a câștigat MP al Azerbaidjanului. Succes fără emoții pentru campionul mondial la Baku
- Oscar Piastri, OUT din cursa MP al Azerbaidjanului. Dezastru pentru pilotul McLaren