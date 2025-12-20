Ghinion teribil pentru Liverpool! Isak s-a accidentat serios după ce a deschis scorul cu echipa lui Drăguşin! - Antena Sport

Alexander Isak (26 de ani) a deschis scorul în minutul 56, cu o execuţie perfectă din careu, după o pasă excelentă a lui Florian Wirtz, dar s-a accidentat chiar la faza golului. Micky van de Ven (24 de ani) i-a prins glezna lui Isak în cădere, iar accidentarea ar putea fi una gravă.

Isak a avut nevoie de staff pentru a fi scos în afara terenului. După câteva minute de îngrijiri medicale pe teren, Isak a fost înlocuit de Arne Slot cu Jeremie Frimpong.

Alexander Isak s-a accidentat serios la faza golului cu Tottenham

Isak fusese introdus în teren la pauză de către Slot, înlocuindu-l pe Conor Bradley. După ce Isak a părăsit terenul, înlocuitorul lui, Frimpong, a centrat perfect pentru al doilea gol al lui Liverpool, marcat cu capul de Hugo Ekitike, în minutul 67.

Radu Drăguşin (23 de ani) a privit de pe banca de rezerve cele două goluri ale lui Liverpool, accidentarea lui Isak şi cartonaşul roşu primit în minutul 33 de colegul său, Xavi Simmons.

Alexander Isak a fost cel mai scump transfer al verii, atunci când a fost adus de Liverpool de la Newcastle în schimbul a 145 de milioane de euro, la care se adaugă şi mai multe bonusuri. Transferul lui Isak la Liverpool a fost cel mai mare din acest an, cel mai scump din istoria Premier League şi al patrulea cel mai scump din istorie! Recordul e deţinut de transferul lui Neymar din 2017, la PSG, pentru 222 de milioane de euro. Pe locul 2 e transferul lui Kylian Mbappe la PSG, de la Monaco, pentru 180 de milioane de euro. Acesta a fost realizat în 2018. Pe locul 3 este transferul lui Dembele de la Borussia Dortmund, la PSG, în 2017, pentru 148 de milioane de euro!