Christian Horner, anunț despre revenirea în Formula 1: "Am treburi neterminate". Ce a spus fostul șef Red Bull - Antena Sport

Christian Horner, anunț despre revenirea în Formula 1: "Am treburi neterminate". Ce a spus fostul șef Red Bull

Christian Horner, anunț despre revenirea în Formula 1: “Am treburi neterminate”. Ce a spus fostul șef Red Bull

Andrei Nicolae Publicat: 31 ianuarie 2026, 22:19

Christian Horner, anunț despre revenirea în Formula 1: Am treburi neterminate. Ce a spus fostul șef Red Bull

Christian Horner, în timpul unei curse, 30 octombrie 2022 - Profimedia

Christian Horner a vorbit despre posibila sa revenire în F1 la șase luni distanță după ce Red Bull l-a demis în mijlocul sezonului 2025. Fostul șef de echipă a dezvăluit că simte că mai are ceva de demonstrat în “Marele Circ”, deși nu se grăbește în acest sens.

Vestea că Horner a fost demis de Red Bull în luna iulie a generat un “cutremur” în Formula 1, ținând cont de importanța pe care o avea britanicul la echipa din Austria. De când a rămas fără angajament, fostul șef al austriecilor a fost asociat cu o posibilă revenire în “Marele Circ”, fiind asociat cu echipe precum Aston Martin, Ferrari și cel mai recent Alpine.

Horner, gata să revină în F1

În cadrul unui eveniment dedicat motorsportului la Dublin, Horner a rupt tăcerea privind întoarcerea sa în Formula 1. Englezul nu a vorbit de nicio echipă propriu-zis, însă a dezvăluit că vrea să se alăture unui grup care este gata să câștige.

Simt că am treburi neterminate în Formula 1. Nu am terminat în modul în care mi-ar fi plăcut să o fac. Nu o să mă întorc însă pentru orice, o să mă întorc pentru ceva ce poate câștiga. Nu vreau să mă întorc în paddock dacă nu am ceva de făcut.

Îmi e dor de sport, de oameni, de echipa pe care am construit-o. Am avut 21 de ani incredibili în Formula 1. Nu am nevoie să mă întorc, eu aș putea să îmi închei cariera acum.

M-aș întoarce doar pentru șansa corectă să muncesc cu oameni buni și să muncesc într-un mediu unde oamenii vor să câștige, împart această dorință. Nu mă grăbesc, nu am nevoie să fac ceva“, a spus fostul șef de la Red Bull la un eveniment, potrivit dailymail.co.uk.

