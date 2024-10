Cine a răsturnat carul la Red Bull? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Cine a răsturnat carul la Red Bull? Max Verstappen și Sergio Perez/ Profimedia Pierre Waché a avut unul dintre cele mai interesante trasee dintre tehnicienii din “Marele Circ”. A studiat mecanica fluidelor la Nancy și în Atlanta, apoi inginerie biomecanică. În 2001, a fost angajat de Michelin pentru a studia interacțiunea dintre asfalt și pneurile Michelin, folosite de patru dintre echipele de F1. În 2007, când producătorul francez a părăsit F1, Waché s-a mutat la BMW Sauber ca “vehicle performance engineer”. A urcat în organigramă, până când, în 2012, a devenit șeful grupului care se ocupa de performanța vehiculelor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În 2012, a fost adus la Red Bull Racing ca “chief engineer”, iar în 2018 a devenit directorul tehnic al echipei. Interesant e că acest post a fost creat special pentru el; nu exista anterior în schemă. În acest rol, Waché era numărul 2 în echipă, după Adrian Newey, care avea drept de veto. Asta, din punctul de vedere al subordonării. Din punctul de vedere al efortului depus, Newey nu a fost niciodată în ultimii ani o prezență nelipsită la muncă. Dar el dădea “verde” oricărui proiect. O luptă pe toate planurile Timp de cinci ani, importanța francezului în sânul echipei crește. În octombrie 2022, moare Dieter Mateschitz, deținătorul a 49% din Red Bull Gmbh și cel care conducea compania. Celelalte 49% îi aparțineau inițial thailandezului Chaleo Yoovidhya, asociatul lui Mateschitz, iar 2% fiului acestuia din urmă. Când Chaleo Yoovidhya a murit, în 2012, fiul lui a ajuns astfel în posesia a 51 de procente. Decesul lui Mateschitz duce la începutul unei lupte pentru putere în sânul concernului. Simplificând datele, ea se poartă între partea thailandeză și cea austriacă. Christian Horner este văzut ca un apropiat al lui Chalerm Yoovidhya, acționarul majoritar. Pierre Waché, din ce în ce mai important Suntem acum înaintea începutul sezonului 2023. Ferrari și Mercedes îi fac oferte repetate lui Pierre Waché. Christian Horner, directorul Red Bull Racing, contraatacă. Îi prelungește contractul francezului și îi mărește autoritatea în sânul echipei. Țelul lui Horner este să aibă nu doar un aliat în cadrul team-ului, ci și o variantă solidă pentru momentul în care Adrian Newey (64 de ani la acea dată) avea să părăsească domeniul în care este cel mai respectat personaj. Mărind însă pregnanța lui Waché, creează nemulțumiri. Blochează ascensiunea altor oameni importanți, dar îl și marginalizează treptat pe Newey. O plecare-cheie către concurență: Marshall În mai 2023, se petrece prima plecare importantă de la Red Bull dintr-un șir care a continuat până în prezent. Rob Marshall, un om-cheie din angrenajul team-ului tehnic, “chief engineering officer”, a plecat, după 17 ani la Red Bull Racing, la McLaren. Este unul dintre cei a căror ascensiune la Red Bull a fost încetinită. La McLaren va ocupa mai întâi exact postul lui Waché de la Red Bull, director tehnic, fiind însă după trei luni avansat drept “chief designer”. Reclamă

Atât Otmar Szafnauer (fost director la Force India, Racing Point, Aston Martin și Alpine), cât și Helmut Marko, directorul echipelor de Formula 1 Red Bull, au sugerat foarte clar că Marshall a dus cu el la McLaren planurile monopostului Red Bull.

Podeaua cu bucluc

În acea perioadă se mai petrece ceva important. Red Bull pregătește introducerea unei noi podele pentru Marele Premiu al Spaniei, de pe 5 iunie 2023. Atât Waché, cât și Horner au susținut că acela a fost momentul în care RB19 a căpătat “microbul” care avea să ducă, peste un an, la problemele pe care mașina RB20 le are în prezent. Mai mult, spun ei, faptul că Max e un pilot e atât de bun și a pilotat atât de bine monoposturile RB19 și RB20 a făcut ca acest rău ascuns să treacă neobservat luni și luni la rând. Până când, zic ei, mașina a atins în vara acestui an pragul în care nu mai poate fi îmbunătățită.

Să fie acea modificare mică a podelei, în zona deviatoarelor de flux și a canalelor Venturi, singura sursă a problemelor Red Bull din ultimele patru luni, care par irezolvabile?

Cât a contat acel upgrade din iunie 2023? Personal, cred că acel upgrade nefericit a contat, dar destul de puțin. Cred că mai degrabă e o scuză convenabilă pentru Horner și Waché și împingerea vinei către o perioadă în care Adrian Newey era perceput a fi responsabil. Ferrari și Mercedes, anul acesta, au avut upgrade-uri de podea eșuate, aș zice chiar catastrofale. Ce au făcut cele două echipe? Au refăcut podelele, iar câteva curse mai târziu, ambele formații câștigau curse. Asta seamănă cumva cu bancul următor: "Știți ce a făcut Pavlov după ce i-a murit câinele? I-a mai dus încă doi ani de mâncare". Cu o mașină care are o problemă ascunsă nu zdrobești concurența încă un an de zile, din inerție. Știți câte curse a câștigat Verstappen într-un an, începând de la cursa din Barcelona din 2023 (el singur, nu împreună cu Perez) cu acele monoposturi, RB19, apoi RB20? Nu mai puțin de 15 curse din 16 în 2023 (cu RB19) și 7 din 10 în 2024 (cu RB20), până la cursa din Miami, din 2024. De ce iau cursa din 2024 de la Miami ca reper? Pentru că e cursa la care McLaren – beneficiind și de aportul lui Rob Marshall – a introdus pachetul de upgrade-uri cu care a început detronarea celor de la Red Bull. Newey nu e ascultat și pleacă În vara lui 2023, Red Bull începe lucrul la monopostul pentru 2024, codificat RB20. Acesta urma să reprezinte diferențe mari față de RB18 și RB19. De asemenea, o îndepărtare tot mai mare față de principiile de proiectare ale lui Adrian Newey, din ce în ce mai marginalizat. Diferențele majore apăreau zone precum răcirea. Newey se opune unora dintre aceste modificări. Nu e ascultat. Numărul 2 pe hârtie, Pierre Waché, se impune. Christian Horner îl ascultă pe el. În aprilie, francezul propune alte modificări ale sistemului de răcire, modificarea prizelor de aer și a tunelurilor de răcire. Newey iar se opune și, conform propriei declarații, ia decizia plecării. După câteva zile, pe 1 mai 2024, toată lumea e luată prin surprindere de anunțul plecării lui Adrian Newey de la Red Bull, după 19 ani la formația pe care a construit-o, împreună cu Christian Horner. Modificările propuse de francez sunt puse în practică la Marele Premiu al Spaniei, de pe 23 iunie 2024. „În ciuda succesului lui Verstappen la Barcelona, nu a fost clar cum această dezvoltare ar fi putut crește performanța mașinii" scriu cei de la racingnews365.com. Ce a cauzat căderea? Este, de altfel, ultima cursă pe care Red Bull Racing a câștigat-o în acest sezon. De atunci, o mașină care își zdrobea total concurența a devenit, în unele viraje, imposibil de manevrat. După Marshall și Newey, au mai urmat vreo trei plecări importante de la echipă.

De ce a căzut Red Bull și, mai ales, de ce nu își revine? O teorie este cea expusă mai sus. Un upgrade al podelei făcut la începutul lui iunie 2023 a dus, după un an de dominare masivă, la căderea bruscă și irecuperabilă în performanțe a unei mașini.

O altă teorie este că Pierre Waché a greșit proiectul RB20 și mai ales upgrade-urile ulterioare. Schimbările făcute de el ar fi cauzat o debalansare între suspensie și aerodinamica mașinii. Adrian Newey ar fi sesizat problema, ar fi avertizat de apariția unor efecte nedorite. Nefiind ascultat, a preferat să se retragă.

Își va reveni însă Red Bull la Austin? Au avut timp aproape o lună să găsească soluții. Anunță, în afara introducerii unei aripi frontale flexibile, folosirea unei noi podele.

Dar asta va fi parte dintr-un articol separat.

