Cristi Chivu şi-a supărat starul de la Inter. Reacţie nervoasă în momentul schimbării: "A dat cu pumnul" - Antena Sport

Cristi Chivu şi-a supărat starul de la Inter, în victoria cu 4-1 cu Cremonese. Denzel Dumfries a fost nemulţumit în momentul în care a fost schimbat de antrenorul român.
Jurnaliştii de la Gazzetta dello Sport au remarcat reacţia avută de fundaşul olandez, în momentul în care a părăsit terenul. În minutul 54, în locul fundaşului a fost trimis în teren Luis Henrique.
Denzel Dumfries, jucător care l-a comoţionat pe Ianis Hagi la EURO 2024, a fost înlocuit de Cristi Chivu chiar înaintea golului trei marcat de Dimarco pentru Inter. Fundaşul a fost vizibil deranjat de faptul că a fost schimbat şi nici măcar nu a văzut reuşita coechipierului lui.
“A lovit ușor cu pumnul în minge, a făcut o grimasă de iritare și a mormăit în timp ce își punea jacheta”, au dezvăluit cei de la gazzetta.it.
Ulterior, Cristi Chivu a fost întrebat despre reacţia avută de Denzel Dumfries. Antrenorul a explicat faptul că, de fapt, fundaşul nu s-a supărat în momentul schimbării.
“Ieri i-am spus că vreau jucători supărați. Glumele la o parte, nu știu dacă a fost supărat sau nu. Ne-am strâns mâna după meci, am făcut câteva glume, apoi a plecat. Avea o geantă plină cu tricouri de la Inter și l-am întrebat ce face cu ele”, a spus Cristi Chivu, despre reacţia nervoasă a lui Denzel Dumfries din Inter – Cremonese 4-1, conform sursei citate anterior.
Totodată, celor de la DAZN, Cristi Chivu le-a transmis că supărarea lui Denzel Dumfries este normală. Antrenorul aşteaptă mai mult din partea fundaşului său.
“Are dreptate să fie supărat. Când cineva este înlocuit, trebuie să fie supărat pe întreaga lume, pe cine vrea. Denzel este un om grozav; o lovitură de pumn în minge nu înseamnă nimic. Este încă un jucător important, pentru noi, pentru fotbal, pentru Olanda. Sunt mulțumit de ceea ce face, dar poate oferi mai mult”, a mai spus Cristi Chivu.
Inter a ajuns la cinci victorii consecutive, în toate competiţiile, după 4-1 cu Cremonese. Formaţia lui Cristi Chivu ocupă locul 4, cu 12 puncte, acumulate după şase runde, fiind la egalitate cu alte trei formaţii, Napoli, AC Milan şi AS Roma, care au însă un meci în minus disputat.
