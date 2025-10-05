Cristi Chivu şi-a supărat starul de la Inter. Reacţie nervoasă în momentul schimbării: "A dat cu pumnul" - Antena Sport

Cristi Chivu, în timpul unui meci al lui Inter/ Profimedia

Cristi Chivu şi-a supărat starul de la Inter, în victoria cu 4-1 cu Cremonese. Denzel Dumfries a fost nemulţumit în momentul în care a fost schimbat de antrenorul român.

Jurnaliştii de la Gazzetta dello Sport au remarcat reacţia avută de fundaşul olandez, în momentul în care a părăsit terenul. În minutul 54, în locul fundaşului a fost trimis în teren Luis Henrique.

Denzel Dumfries, jucător care l-a comoţionat pe Ianis Hagi la EURO 2024, a fost înlocuit de Cristi Chivu chiar înaintea golului trei marcat de Dimarco pentru Inter. Fundaşul a fost vizibil deranjat de faptul că a fost schimbat şi nici măcar nu a văzut reuşita coechipierului lui.

“A lovit ușor cu pumnul în minge, a făcut o grimasă de iritare și a mormăit în timp ce își punea jacheta”, au dezvăluit cei de la gazzetta.it.

Ulterior, Cristi Chivu a fost întrebat despre reacţia avută de Denzel Dumfries. Antrenorul a explicat faptul că, de fapt, fundaşul nu s-a supărat în momentul schimbării.