Cine câștigă competiția motoarelor - Antena Sport

Pentru că am vorbit în ultimul articol despre motoare, să intrăm mai mult în subiect. Să vorbim despre cele patru propulsoare folosite în acest sezon de Formula 1 și de ce performanțe oferă ele.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un motor cu ardere internă (ICE) din Formula 1 are, în acest sezon, aproximativ 830-850 cai-putere. Pentru întreg sistemul hibrid complet (ICE + MGU-K + MGU-H) se estimează un vârf de circa 950-1000 cai-putere.

Ce performanțe au motoarele

În cazul Ferrari, se estimează un vârf de 1.030 cai-putere în condiţii de sesiune de calificări şi aproximativ 970 în cursă. Monoposturile care folosesc grup motor Mercedes (Mercedes, McLaren, Williams, Aston Martin) beneficiază de o putere de circa 1.015 cai pentru modul de calificări și cam tot de 970 în condiții de cursă. În cazul Honda / Red Bull Powertrains, motorul cu ardere internă „RBPTH003” din 2025 ar oferi maximum 900 cai-putere. În ceea ce privește Renault / Alpine F1 Team, se spune că motorul lor ar fi cu 13-14 cai-putere mai slab față de cele folosite de către teamurile rivale, cee ce se traduce în timpi cu aproximativ 0,2 s mai mari pe tur. Oricum, motoristul francez se va retrage la anul, iar Alpine va cumpăra propulsoare Mercedes.

Moduri diferite în calificări și curse

De ce e diferită puterea livrată în calificări de cea în cursă? În calificări, echipele activează un mod („engine mode”) de putere maximă, în care: se folosește un amestec mai bogat (mai mult combustibil per ciclu), e permisă o presiune mai mare în sistemul turbo, iar sistemele hibride (ERS) livrează toată energia posibilă pe tur. MGU-K dă puterea maximă, anume 163 cai-putere.

Acest mod produce mai multă putere, dar: crește uzura, funcționează la temperaturi crescute, deci nu poate fi folosit continuu. În cursă, se folosesc moduri mai conservatoare, care protejează motorul pe durata întregii distanțe.