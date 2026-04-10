Cum poate ieși Formula 1 din impas? Analiza lui Adrian Georgescu

Regulile care au intrat în vigoare în 2026 sunt rezultatul unui proces de 4–5 ani de negocieri între FIA, constructorii de motoare și echipe. FIA își stabilise ca țintă un impact climatic net zero până în 2030.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe de-o parte, Mercedes, Honda – care își anunțase ieșirea – și Audi – care dorea să intre – solicitau o pondere cât mai mare a puterii electrice, în ton cu strategia lor de piață. Argumentele lor principale erau relevanța pentru industria auto, eficiența și atragerea producătorilor noi în competiție. De cealaltă, mai ales Red Bull și Ferrari doreau ca ”electrificarea” să se facă într-un ritm mai lent. Argumentele lor: spectacolul să nu fie afectat, iar talentul pilotului să primeze în continuare.

Eliminarea MGU-H, sursa multor probleme

În acest context, eliminarea MGU-H (Motor Generator Unit – Heat) a fost una dintre cele mai controversate decizii pentru 2026. Acest sistem recupera energie din gazele de evacuare, elimina „turbo lag”-ul și permitea alimentare continuă cu energie (fără limită strictă pe tur).

Mercedes ar fi preferat păstrarea sistemului, dar FIA, Honda și noii veniți (mai ales Audi) au pus eliminarea acestui echipament drept condiție. Pentru ei, MGU-H era complex, foarte scump și nu putea fi adaptat pentru modelele de serie.

MGU-H a fost eliminat, dar astfel MGU-K (Motor Generator Unit – Kinetic) a dobândit un rol prea important. Acesta recuperează energia la frânare și o stochează în baterie. Apoi, când e nevoie, această energie e livrată motorului.