Avertismentul lui George Russell, după ce a obţinut pole-position-ul în Barcelona! Ce a spus de Hamilton

George Russell a avertizat că nu va fi deloc uşor pentru el şi pentru colegul lui, Kimi Antonelli, în cursa de la Barcelona, care va fi în direct duminică, de la 15:45, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Russell a obţinut pole-position-ul în calificările Marelui Premiu de la Barcelona. Lewis Hamilton i-a “furat” locul 2 în calificările care au fost LIVE pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY colegului lui Russell, Kimi Antonelli.

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A fost un dezastru pentru Charles Leclerc în calificările de la Barcelona. Colegul lui Lewis Hamilton de la Ferrari a făcut accident, intrând în parapet.

George Russell, prima reacţie după ce a obţinut pole-position-ul în cursa Marelui Premiu de la Barcelona

“(n.r: Cum te simţi să fii din nou în pole?) A fost un weekend foarte bun pentru mine până acum. Întotdeauna îmi fac treaba pe fiecare tur, mă lupt pentru poziţiile de vârf.

În anumite curse norocul n-a fost de partea mea. Am început acest weekend ca un fel de tabula rasa şi sper la o cursă curată.

(n.r: Anul acesta Pirelli a adus şi pneuri mai noi în calificări, faţă de anul trecut. Cum s-a simţit acest lucru?) Va fi o cursă foarte interesantă mâine. Hamilton a făcut o treabă excepţională în calificări.