Avertismentul lui George Russell, după ce a obţinut pole-position-ul în Barcelona! Ce a spus de Hamilton

George Russell a avertizat că nu va fi deloc uşor pentru el şi pentru colegul lui, Kimi Antonelli, în cursa de la Barcelona, care va fi în direct duminică, de la 15:45, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Russell a obţinut pole-position-ul în calificările Marelui Premiu de la Barcelona. Lewis Hamilton i-a “furat” locul 2 în calificările care au fost LIVE pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY colegului lui Russell, Kimi Antonelli.
A fost un dezastru pentru Charles Leclerc în calificările de la Barcelona. Colegul lui Lewis Hamilton de la Ferrari a făcut accident, intrând în parapet.
George Russell, prima reacţie după ce a obţinut pole-position-ul în cursa Marelui Premiu de la Barcelona
“(n.r: Cum te simţi să fii din nou în pole?) A fost un weekend foarte bun pentru mine până acum. Întotdeauna îmi fac treaba pe fiecare tur, mă lupt pentru poziţiile de vârf.
În anumite curse norocul n-a fost de partea mea. Am început acest weekend ca un fel de tabula rasa şi sper la o cursă curată.
(n.r: Anul acesta Pirelli a adus şi pneuri mai noi în calificări, faţă de anul trecut. Cum s-a simţit acest lucru?) Va fi o cursă foarte interesantă mâine. Hamilton a făcut o treabă excepţională în calificări.
Lewis a fost foarte rapid în toată această sesiune de calificări, chiar dacă părea că noi ne luptăm cu cei de la McLaren. Mâine nu va fi deloc uşor din niciun punct de vedere, dar mă simt pregătit”, a declarat George Russell imediat după calificările de la Barcelona, pe care le-a câştigat.
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