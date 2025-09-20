Esteban Ocon, descalificat din calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului! Motivul deciziei - Antena Sport

Esteban Ocon a primit o veste proastă și a fost descalificat din calificările pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului. Francezul nu era cu siguranță mulțumit de rezultatul său din cele trei stinturi, în condițiile în care a terminat pe 18, însă decizia stewarzilor de la FIA pune “sare pe rană”.

Motivul deciziei luate de oficiali se leagă de regulamentul tehnic încălcat de monpostul pe care îl pilotează Ocon.

De ce a fost Esteban Ocon descalificat

După ce s-a clasat pe P18 în Baku, Ocon și echipa sa au fost chemați de stewarzi, după ce s-a sesizat o posibilă încălcare a regulamentului. La testele efectuate, a fost detectată o problemă la aripa spate a monopostului Haas, care a depășit standardul de deformare de maxim 0,5 milimetri.

În consecință, situația francezului a devenit și mai proastă, ținând cont că va fi nevoit cel mai probabil să plece din pit lane. Decizia a venit după ce stewarzii au primit un raport de la delegatul tehnic.

Esteban Ocon has been disqualified from qualifying for a technical infringement after failing a rear wing plane tip deflection test ❌ pic.twitter.com/ebbrw5LgtS

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 20, 2025