Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Esteban Ocon, descalificat din calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului! Motivul deciziei - Antena Sport

Home | Formula 1 | Esteban Ocon, descalificat din calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului! Motivul deciziei

Esteban Ocon, descalificat din calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului! Motivul deciziei

Andrei Nicolae Publicat: 20 septembrie 2025, 20:07

Comentarii
Esteban Ocon, descalificat din calificările Marelui Premiu al Azerbaidjanului! Motivul deciziei

Esteban Ocon, la Marele Premiu al Azerbaidjanului / Profimedia

Esteban Ocon a primit o veste proastă și a fost descalificat din calificările pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului. Francezul nu era cu siguranță mulțumit de rezultatul său din cele trei stinturi, în condițiile în care a terminat pe 18, însă decizia stewarzilor de la FIA pune “sare pe rană”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Motivul deciziei luate de oficiali se leagă de regulamentul tehnic încălcat de monpostul pe care îl pilotează Ocon.

De ce a fost Esteban Ocon descalificat

După ce s-a clasat pe P18 în Baku, Ocon și echipa sa au fost chemați de stewarzi, după ce s-a sesizat o posibilă încălcare a regulamentului. La testele efectuate, a fost detectată o problemă la aripa spate a monopostului Haas, care a depășit standardul de deformare de maxim 0,5 milimetri.

În consecință, situația francezului a devenit și mai proastă, ținând cont că va fi nevoit cel mai probabil să plece din pit lane. Decizia a venit după ce stewarzii au primit un raport de la delegatul tehnic.

Reclamă
Reclamă

În cursa din Marele Premiu al Azerbaidjanului, Max Verstappen va pleca din pole-position. Aventura din Baku va începe mâine de la 13:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini interzise din România Comunistă. Alex Petre, după 35 de ani: "Greşeala e că nu s-a spus copiilor"
Observator
Imagini interzise din România Comunistă. Alex Petre, după 35 de ani: "Greşeala e că nu s-a spus copiilor"
Stadionul din România construit pe vremea lui Nicolae Ceaușescu care a început să se scufunde. Tribunele se ondulează, iar locul poate deveni oricând un pericol
Fanatik.ro
Stadionul din România construit pe vremea lui Nicolae Ceaușescu care a început să se scufunde. Tribunele se ondulează, iar locul poate deveni oricând un pericol
21:03
FC Argeș – U Cluj 1-0. Echipa lui Bogdan Andone își continuă seria excelentă în Liga 1
20:57
LIVE TEXTOțelul – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, neînvinși în noul sezon
20:44
Românii, specialiști la demiteri în Europa. Liga 1, în Top 10 al unui clasament inedit
20:16
VideoJurnal Antena Sport | Mondialul de la Buftea
20:14
VideoJurnal Antena Sport | Doroftei strânge centura
20:12
VideoJurnal Antena Sport | Stăpânii inelului
Vezi toate știrile
1 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 2 Daniel Bîrligea, declarație uluitoare după FC Botoșani – FCSB 3-1: “Să câștigăm meciurile de retrogradare” 3 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 4 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 5 Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte 6 Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter