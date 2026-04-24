Ferrari pregătește o rachetă. Analiza lui Adrian Georgescu

Ferrari a pornit în sezon cu un motor mai slab, după ce în pauză a testat o soluție revoluționară, cu chiulasă din aluminiu. Aceasta nu a rezistat la temperaturile înalte în regim de cursă. S-a ales astfel varianta safe, dar mai grea și care dezvoltă mai puțină putere, cu chiulasă din oțel.

Din acest motiv, Leclerc estimează deficitul pe tur la 0,4-0,5 secunde. Fred Vasseur vorbește de cam 0,8 secunde pe tur. În cai-putere, deficitul ar fi de 25-30 cai-putere față de Mercedes.

O altă filosofie decât Mercedes

Scuderia a ales o structură a unității de putere diferită de Mercedes. De pildă, Ferrari nu a mers niciun pic în direcția modificării raportului de compresie la temperaturi înalte. SF-26 are un turbocompresor mai mic pentru a compensa la pornire. Prin reducerea dimensiunilor și a greutății turbinei, gazele de eșapament au nevoie de mai puțin timp pentru a o accelera, asigurând disponibilitatea cuplului la puntea spate mai iute. Există însă și limitări ale acestei configurații. Acestea încep să se manifeste atunci când motorul funcționează la turații maxime. Turbocompresoarele mai mari produc mai multă putere la turații mai mari, prin eficiență volumetrică mai mare la aceeași presiune de supraalimentare.

Prima activare ADUO, după cursa a cincea?

În Formula 1 există mecanismul ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), prin care constructorii de motoare care nu au reușit să ducă în competiție propulsoare la fel de bune precum cel mai puternic primesc dreptul unor upgrade-uri și ore de dezvoltare în plus. La deficitul estimat față de Mercedes (30CP), Ferrari ar putea primi dreptul la două upgrade-uri în 2026 și două în 2027. Dacă acest deficit va fi calculat la circa 15 cai-putere, vor avea dreptul la un singur upgrade în 2026, plus unul pentru 2027.

Prima fereastră ADUO urma să intre în vigoare după cea de-a șasea cursă din 2026. Care va fi însă aceasta, după anularea întrecerilor din Bahrain și Arabia Saudită? Se discută acum activarea după cursa a cincea, cea din Canada (24 mai), dar modificarea acestui nou calendar rămâne să fie aprobată.