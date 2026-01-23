Ferrari și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026 din Formula 1. Imagini spectaculoase - Antena Sport

Scuderia Ferrari şi-a prezentat, vineri, noul monopost pentru sezonul viitor, SF-26, pe circuitul Fiorano (Modena, nordul Italiei), maşină cu care septuplul campion mondial Lewis Hamilton va lupta alături de monegascul Charles Leclerc pentru a readuce echipa italiană în vârful Formulei 1, într-un sezon marcat de o schimbare a regulamentului.

Noul monopost, al 72-lea din istoria echipei în Formula 1, este al doilea la care a lucrat inginerul francez Loic Serra, provenit de la Mercedes, fosta echipă a lui Hamilton.

Ferrari și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026

“Am dedicat mult timp fazei de proiectare pentru a înţelege pe deplin noul context tehnic şi de reglementare. De asemenea, a trebuit să ne asigurăm că arhitectura maşinii ne oferă suficientă flexibilitate pentru dezvoltare pe tot parcursul sezonului”, a explicat francezul.

Introducing the SF-26. Our 2026 challenger 🔴 pic.twitter.com/OMcIHjQx7p

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

Din punct de vedere estetic, una dintre cele mai distinctive caracteristici este revenirea vopselei lucioase după şapte sezoane cu finisaj mat. Roşul este mai strălucitor şi mai intens. Accentele albe de pe zona şoferului şi albastrul de pe aripa spate sunt din nou proeminente.