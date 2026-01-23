Ferrari și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026 din Formula 1. Imagini spectaculoase - Antena Sport

Scuderia Ferrari şi-a prezentat, vineri, noul monopost pentru sezonul viitor, SF-26, pe circuitul Fiorano (Modena, nordul Italiei), maşină cu care septuplul campion mondial Lewis Hamilton va lupta alături de monegascul Charles Leclerc pentru a readuce echipa italiană în vârful Formulei 1, într-un sezon marcat de o schimbare a regulamentului.
Noul monopost, al 72-lea din istoria echipei în Formula 1, este al doilea la care a lucrat inginerul francez Loic Serra, provenit de la Mercedes, fosta echipă a lui Hamilton.
Ferrari și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026
“Am dedicat mult timp fazei de proiectare pentru a înţelege pe deplin noul context tehnic şi de reglementare. De asemenea, a trebuit să ne asigurăm că arhitectura maşinii ne oferă suficientă flexibilitate pentru dezvoltare pe tot parcursul sezonului”, a explicat francezul.
Introducing the SF-26. Our 2026 challenger 🔴 pic.twitter.com/OMcIHjQx7p
— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026
Din punct de vedere estetic, una dintre cele mai distinctive caracteristici este revenirea vopselei lucioase după şapte sezoane cu finisaj mat. Roşul este mai strălucitor şi mai intens. Accentele albe de pe zona şoferului şi albastrul de pe aripa spate sunt din nou proeminente.
Întrucât din acest an se introduc noi reglementări tehnice şi sportive, SF-26 va fi mai uşor. Şasiul, aşa cum a explicat echipa în prezentarea sa, “abandonează aerodinamica bazată pe efectul de sol în favoarea unei abordări diferite, cu linii mai curate şi o filozofie generală axată pe reducerea greutăţii şi îmbunătăţirea eficienţei, în conformitate cu obiectivele stabilite de Formula 1 pentru aceste regulamente”.
Built for the 2026 season 👊 The SF-26 takes the stage. pic.twitter.com/zDQs6XAQsP
— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026
Şi unitatea de putere a suferit mici modificări. “Este o nouă generaţie hibridă care creşte şi mai mult contribuţia sistemului electric. Acest lucru a necesitat o abordare complet nouă a designului şi o integrare strânsă între şasiu şi unitatea de putere”, a dezvăluit Ferrari.
Pentru francezul Frederic Vasseur, responsabilul echipei, maşina este “rezultatul unui efort de echipă uriaş”.
Piloţii Ferrari vor putea efectua testa suplimentare la testele private de la Barcelona, între 26 şi 30 ianuarie.
Testele oficiale din Bahrain vor avea loc în perioada 11-13 februarie şi 18-20 februarie. Sezonul va începe în weekendul 6-8 martie, cu Marele Premiu al Australiei, care va fi live exclusiv în Universul Antena.
