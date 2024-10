Fred Vasseur a dezvăluit cum a reușit Ferrari să revină în lupta pentru titlul mondial. „Probabil asta s-a întâmplat cu noi” - Antena Sport

Fred Vasseur a dezvăluit cum a reușit Ferrari să revină în lupta pentru titlul mondial. După Marele Premiu al Mexicului, Scuderia a urcat pe locul al doilea în clasamentul general al constructorilor, la doar 29 de puncte în spatele celor de la McLaren. Astfel, Red Bull a ajuns pe poziția a treia, cu 512 puncte.

Mai sunt doar 4 curse până la finalul sezonului, iar lupta pentru titlu devine din ce în ce mai strânsă. Ferrari a revenit în cursă și poate câștiga primul său titlu mondial la constructori după 16 ani. Frederic Vasseur, directorul Scuderiei, a dezvăluit cum a reușit echipa sa să revină în lupta pentru titlul mondial. Se pare că îmbunătățirile aduse în weekendul de la Monza sunt cele care au crescut speranțele la titlul constructorilor din acest an.

Ferrari a venit în cursa de acasă cu mai multe piese noi, printre care și îmbunătățiri la nivelul podelei. Atunci, Charles Leclerc a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în fața miilor de fani italieni. Totodată, echipa italiană a mai bifat de atunci 2 victorii, în SUA, tot cu pilotul monegasc, și în Mexic, cu Carlos Sainz.

„Ultima dată când am adus ceva, cred că a fost Monza. Dar nu eram siguri, poate că la început ne-am gândit că poate e legat de pistă. Apoi am avut două circuite stradale la rând cu Baku și Singapore și abia în Austin am revenit la un circuit mai convențional, până la concluzie. Dar este adevărat că de la Monza suntem într-o poziție mult mai bună”, a declarat Vasseur, pentru racingnews365.com.