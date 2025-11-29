Lando Norris: "Nu am de ce să mă plâng, maşina a mers bine şi suntem în grafic" - Antena Sport

În Qatar vom avea parte de ultimul weekend cu sprint. Au mai rămas 58 de puncte puse în joc până la finalul sezonului. Lando Norris este pe primul loc în clasamentul piloţilor, cu 390 de puncte, în timp ce Max Verstappen şi Oscar Piastri împart locul al doilea, amândoi cu câte 366 de puncte.
Oscar Piastri continuă weekend-ul perfect din Qatar și a obținut pole-ul și pentru cursa din Qatar de duminică. Lando Norris va pleca din P2, în timp ce Max Verstappen s-a clasat pe poziția cu numărul 3.
“Nu am de ce să mă plâng, maşina a mers bine şi suntem în grafic”, a spus Lando Norris. Pilotul a completat că urmează o şedinţă cu echipa pentru a face ultimele pregătiri. “Nu m-am gândit la ziua de mâine, m-am gândit exclusiv la calificări. Voi avea o discuţie şi cu echipa să vedem ce nu a funcţionat”, a mai spus pilotul.
