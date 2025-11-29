Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lando Norris: "Nu am de ce să mă plâng, maşina a mers bine şi suntem în grafic" - Antena Sport

Home | Formula 1 | Lando Norris: “Nu am de ce să mă plâng, maşina a mers bine şi suntem în grafic”

Lando Norris: “Nu am de ce să mă plâng, maşina a mers bine şi suntem în grafic”

Radu Constantin Publicat: 29 noiembrie 2025, 21:22

Comentarii
Lando Norris: Nu am de ce să mă plâng, maşina a mers bine şi suntem în grafic

Lando Norris / captura AntenaPLAY

În Qatar vom avea parte de ultimul weekend cu sprint. Au mai rămas 58 de puncte puse în joc până la finalul sezonului. Lando Norris este pe primul loc în clasamentul piloţilor, cu 390 de puncte, în timp ce Max Verstappen şi Oscar Piastri împart locul al doilea, amândoi cu câte 366 de puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oscar Piastri continuă weekend-ul perfect din Qatar și a obținut pole-ul și pentru cursa din Qatar de duminică. Lando Norris va pleca din P2, în timp ce Max Verstappen s-a clasat pe poziția cu numărul 3.

“Nu am de ce să mă plâng, maşina a mers bine şi suntem în grafic”, a spus Lando Norris. Pilotul a completat că urmează o şedinţă cu echipa pentru a face ultimele pregătiri. “Nu m-am gândit la ziua de mâine, m-am gândit exclusiv la calificări. Voi avea o discuţie şi cu echipa să vedem ce nu a funcţionat”, a mai spus pilotul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
Observator
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
Victorie dramatică pentru Cosmin Contra în Qatar, după un meci cu șapte goluri! Bilanț devastator al fostului selecționer
Fanatik.ro
Victorie dramatică pentru Cosmin Contra în Qatar, după un meci cu șapte goluri! Bilanț devastator al fostului selecționer
22:21
Max Verstappen, discurs dur după calificările Marelui Premiu din Qatar: “Suntem foarte departe de lider”
22:20
Ovidiu Mihăilă, înainte de România – Danemarca: „De ce n-am încerca să mai facem o surpriză?”
21:31
“Dacă nu e stricată, nu încerca să o repari”. Oscar Piastri, cu zâmbetul pe buze după calificările din Qatar
21:07
VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu din Qatar. Cursa e duminică de la 18:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)
21:04
Startul de la Dinamo – Oțelul, întârziat 10 minute. Motivul problemelor
20:45
Patronul cu care Mircea Lucescu a făcut istorie cumpără un club din Liga 1. “Discuţii avansate”
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 4 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 5 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul 6 Decizia incredibilă luată de Marius Şumudică: “Nu pot să fiu chiar cârpă! Nu mai calc acolo cât oi trăi”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând