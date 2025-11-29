Max Verstappen, discurs dur după calificările Marelui Premiu din Qatar: "Suntem foarte departe de lider" - Antena Sport

Închide meniul
Max Verstappen, discurs dur după calificările Marelui Premiu din Qatar: “Suntem foarte departe de lider”

Andrei Nicolae Publicat: 29 noiembrie 2025, 22:21

Max Verstappen, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Max Verstappen a încheiat pe locul 3 calificările Marelui Premiu din Qatar, în spatele rivalilor la titlu, Lando Norris și Oscar Piastri. La interviul acordat imediat după încheierea celor trei stinturi, cvadruplul campion mondial a vorbit despre prestația monopostului său și a prefațat cursa de duminică.

Verstappen crede că mașina sa s-a descurcat mai bine decât în trecut, deși nivelul ei nu este încă la cel al rivalilor de la McLaren. În ceea ce privește cursa de mâine, olandezul a catalogat circuitul din Lusail drept unul pe care este foarte greu de depășit.

Max Verstappen, descumpănit după calificările din Qatar

În plus, Max a mărturisit că rezultatele weekend-ului din Qatar nu sunt în concordanță cu așteptările pe care și le-a creat, deși așteaptă să vadă ce se va întâmpla duminică.

(n.r. Max, ce întoarcere de rezultat pentru voi. S-a terminat cu acea țopăială a mașinii?) Da, cred că în calificări a fost un pic mai bine, dar în continuare suntem foarte departe de lider. Avem anumite limitări în mașină care ne împiedică să forțăm mai mult, plecăm de pe cea de-a doua linia a grilei, avem ceva oportunități.

Se depășește foarte greu aici, realist acest weekend a fost unul foarte dificil. Nu ceea ce-mi doream până acum, dar vom vedea ce se va întâmpla mâine“, a spus Max Verstappen după calificări.

Cursa Marelui Premiu din Qatar e duminică de la ora 18:00, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Clasamentul general la piloți, înainte de cursa din Qatar:

1. Lando Norris – 396 pct.

2. Oscar Piastri – 374 pct.

3. Max Verstappen – 371 pct.

