"În continuare plâng" Lewis Hamilton, reacţie emoţională la interviul de după Marele Premiu al Marii Britanii, unde a câştigat! - Antena Sport

„Vă mulţumesc mult, băieţi, înseamnă mult că am câştigat această cursă! Multe mulţumiri fanilor, vă iubesc!”, a spus Lewis Hamilton.

Marele Premiu al Marii Britanii, disputat pe circuitul de la Silverstone, a avut 52 de tururi

Fanii englezi sunt în culmea fericirii după Marele Premiu al Marii Britanii. Favoritul fanilor englezi, Lewis Hamilton, a reuşit să câştige cursa. Este prima victorie a lui Hamilton din 5 decembrie 2021 până acum. Atunci, Hamilton câştiga în Arabia Saudită.

Marele Premiu al Marii Britanii are 52 de tururi, circuitul de la Silverstone având o lungime de peste 5,8 km. George Russell, de la Mercedes, a plecat din pole-position. Pentru Russell, colegul lui Hamilton, a fost un dezastru în această cursă, el abandonând.

Pentru Hamilton însă, este o victorie uriaşă. Hamilton a stabilit un record absolut la Silverstone, reuşind a 9-a victorie. Anterior, el împărţea poziţia de lider la victorii în Marele Premiu al Marii Britanii cu Michael Schumacher. Ambii aveau 8 victorii la Silverstone.

Un alt pilot britanic, Lando Norris, de la McLaren, s-a clasat pe 3 în Marele Premiu al Marii Britanii. Norris a avut cel de al treilea timp şi în calificări. Norris a fost urmat în calificări de Max Verstappen, triplul campion mondial, clasat în cursă pe locul 2. Norris şi Verstappen s-au ciocnit în timpul Marelui Premiu al Austriei, în urmă cu o săptămână, atunci când Norris a fost forţat să se retragă din cursa de la Spielberg.

