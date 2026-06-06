Kimi Antonelli: “A fost un tur magic pentru mine!” A încheiat cu cel mai bun timp calficările la Marele Premiu de la Monaco

Kimi Antonelli a încheiat cu cel mai bun timp cea de-a treia sesiune de calficări din Marele Premiu de la Monaco. Pilotul Mercedes a înregistrat timpul de 1:12.051. Italianul a obținut astfel primul său pole în Grand Prix-ul din Principat.

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“A fost un tur magic pentru mine, am reuşit să leg tot turul. A fost o sesiune de calificări strânsă. Al doiea tur al meu a făcut diferenţa. Ieri am avut probleme de echilibru cu maşina, nu ne aşteptam…

M-am simţit foarte bine astăzi. Şi mă bucur de acest rezultat. Mă bucur de pilotaj, de maşină. Am progrestat mult faţă de anul trecut. Mă bucur de fiecare sezon în parte”, a declarat Kimi Antonelli.

Programul Marelui Premiu de la Monaco | A şasea etapă a sezonului de Formula 1 se va desfăşura pe circuitul legendar din Principatul Monaco. Cursa va avea loc duminică, de la ora 15:45, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.