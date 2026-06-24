La Mercedes, punctul tare e și călcâiul lui Ahile

Așadar, nu e doar temperatura. Sistemul electric e supus unor solicitări semnificative din cauza vibrațiilor, bordurilor și sarcinilor verticale în timpul curselor. Aceste condiții ar putea declanșa micro-deconectări sau anomalii, provocând pene de curent aleatorii observate în primele curse.

Bateriile, elemente complexe

Complexitatea gestionării bateriei în F1 contrastează cu Formula E, unde densitatea energiei este prioritizată. Bateriile de F1 necesită cicluri rapide de încărcare și descărcare, generând căldură semnificativă. Mercedes își propune să abordeze aceste provocări cu noi soluții de baterii în timpul sezonului. Compania a identificat cauza principală a acestor probleme. Sistemul de răcire, care implică lichid și aer, este crucial pentru menținerea unor temperaturi uniforme în întregul pachet de baterii. Variațiile compoziției chimice între producători contribuie, de asemenea, la diferențe de performanță.

Mercedes a anunțat că lucrează la baterii noi și că, odată cu introducerea lor treptată, situația ar trebui să se îmbunătățească. Echipa a precizat că majoritatea zonelor de risc au fost înțelese.

Directorul tehnic James Allison a descris o abordare în două etape. Într-o primă intervenție, echipa încearcă să ofere o viață mai ușoară elementului vulnerabil, forțându-l ceva mai puțin. În același timp, lucrează în paralel la un remediu adecvat.

Schimbarea componentelor are consecințe importante

Marea problemă este că aceste abandonuri tehnice nu costă poziții doar în cursa în care are loc abandonul.

Fiecare pilot poate folosi maximum 3 baterii (Energy Store) pe parcursul întregului sezon 2026. Aceeași limită se aplică și pentru MGU-K, respectiv pentru Control Electronics. Pentru ICE, sistem turbo și eșapament, limita este de patru unități. Această alocare include deja o componentă „bonus” acordată tuturor echipelor în 2026, tocmai din cauza saltului dramatic de regulament. În mod normal, din 2027, limita va scădea la 3 ICE-uri și doar 2 baterii.

Situația actuală a lui Antonelli și Russell

Ambii piloți Mercedes — Antonelli și Russell — sunt deja la a doua baterie, dintr-un maxim de trei permise pe sezon. O a patra baterie ar declanșa automat o penalizare de 10 locuri pe grila de start.

Practic, fiecare dintre ei mai are o singură „marjă de eroare” înainte de penalizări, iar sezonul abia a trecut de jumătatea primei treimi. Prima depășire a alocației pentru oricare dintre componente atrage o penalizare de 10 locuri pe grila de start. Orice depășire ulterioară costă câte 5 locuri suplimentar. Toate penalizările dintr-un weekend se cumulează. Dacă totalul depășește 15 locuri, pilotul pleacă de pe ultimul loc de pe grilă, indiferent de poziția pe care s-a calificat.

Și Norris e deja la limită

Ca termen de comparație, Lando Norris a epuizat deja toate cele 3 baterii permise după doar 3 curse în sezon, din cauza unei defecțiuni software în China care a „ars” definitiv o baterie întreagă, ștergând dintr-o lovitură o treime din alocația sezonului. O a patra baterie îi va aduce automat 10 locuri penalizare.

McLaren folosește tot unități de putere de la Mercedes, inclusiv bateriile.