Lando Norris: "A fost o cursă lungă, am forţat destul de mult" - Antena Sport

Oscar Piastri a câștigat cursa de sprint din Qatar și s-a ales cu opt puncte în plus în clasamentul piloților. George Russell a încheiat în spatele său, în timp ce podiumul a fost completat de Lando Norris. Max Verstappen, al treilea concurent în lupta la titlu, a terminat cursa de sprint pe locul 4.

Lando Norris a declarat imediat după cursă. “Nu l-am văzut, mă uitam doar în faţă. Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat în spatele meu. A fost o cursă lungă, am forţat destul de mult. Şi mâine este o cursă destul de grea. Nu este uşor să pilotezi pe acest circuit. O să fie o luptă stânsă. Turul pe acest circuit în regim de calificare este foarte interesant”, a spus pilotul.

Lando Norris este pe primul loc în clasamentul piloţilor, cu 390 de puncte.