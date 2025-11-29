Lando Norris: "A fost o cursă lungă, am forţat destul de mult" - Antena Sport

Oscar Piastri a câștigat cursa de sprint din Qatar și s-a ales cu opt puncte în plus în clasamentul piloților. George Russell a încheiat în spatele său, în timp ce podiumul a fost completat de Lando Norris. Max Verstappen, al treilea concurent în lupta la titlu, a terminat cursa de sprint pe locul 4.
Lando Norris a declarat imediat după cursă. “Nu l-am văzut, mă uitam doar în faţă. Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat în spatele meu. A fost o cursă lungă, am forţat destul de mult. Şi mâine este o cursă destul de grea. Nu este uşor să pilotezi pe acest circuit. O să fie o luptă stânsă. Turul pe acest circuit în regim de calificare este foarte interesant”, a spus pilotul.
Lando Norris este pe primul loc în clasamentul piloţilor, cu 390 de puncte.
- Prima reacție a lui Oscar Piastri, după victoria din sprintul din Qatar: “Nu vom inventa roată sau apa caldă”
- Oscar Piastri a câștigat sprintul din Marele Premiu din Qatar. Max Verstappen, doar pe locul 4
- Max Verstappen şi-a înţepat rivalii, înaintea MP din Qatar: “Dacă eram la McLaren, s-ar fi încheiat cu mult timp în urmă”
- Fostul pilot de Formula 1 Adrian Sutil a fost arestat
- Oscar Piastri, prima reacţie după ce a obţinut pole-ul în cursa de sprint: “O maşină excepţional de bună”