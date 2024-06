Lando Norris, după Marele Premiu al Canadei: "Am pierdut cursa din cauza Safety Car-ului! Nu am făcut o treabă bună ca echipă" - Antena Sport

Lando Norris, după Marele Premiu al Canadei: „Am pierdut cursa din cauza Safety Car-ului! Nu am făcut o treabă bună ca echipă”

Lando Norris, după Marele Premiu al Canadei Lando Norris, în timpul Marelui Premiu al Canadei - Profimedia Images Lando Norris a avut o primă reacţie după Marele Premiu al Canadei, cursă pe care a terminat-o pe locul doi, în spatele liderului mondial, Max Verstappen. Spectacolul din Canada a fost live în AntenaPLAY. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ La începutul cursei, Norris i-a depăşit pe Max Verstappen şi George Russel şi a luat un avantaj considerabil, punând chiar şi câte două secunde pe tur între el şi cei doi. Prima intervenţie a Safety Car-ului, după accidentul lui Logan Sargeant, i-a dat planurile peste cap. Lando Norris, după Marele Premiu al Canadei: „Am pierdut cursa din cauza Safety Car-ului” Britanicul a ratat intrarea la boxe, înaintea de intervenţia Safety Car-ului. A fost nevoit apoi să mai facă un tur în spatele ei şi, după intrarea la boxe, să iasă abia pe 3, după Verstappen şi Russel. „Am avut viteza de a câştiga. Am avut ghinion cu Safety Car-ul. Conduceam la o distanţă de 15 secunde. Safety Carul a distrus asta. Câteodată se întâmplă asta. Pe de altă parte, Safety Car-ul m-a ajutat în Miami să câştig o cursă. Reclamă

Reclamă 4

Azi, „m-a ajutat” să pierd o cursă. Cred că altfel am fi câştigat. Aşa e în Formula 1, câteodată norocul e de partea ta, altă dată nu este. Trebuia să câştigăm azi şi nu am făcut-o. Nu am făcut o treabă bună ca echipă. E ceva ce vom discuta după.”, a spus Lando Norris, după Marele Premiu al Canadei, citat de autosport.com.

Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Canadei

Max Verstappen s-a impus duminică în Marele Premiu al Canadei, consolidându-şi prima poziţie în clasamentul general al piloţilor.

Max Verstappen (Red Bull) a devenit lider în turul 49, atunci când Lando Norris (McLaren) a intrat la boxe, iar olandezul nu a mai cedat poziţia de lider, reuşind a şasea victorie a sezonului. Norris se află la cel de-al cincilea podium din acest an. În cursă, Lewis Hamilton (Mercedes) l-a depăşit pe Oscar Piastri (McLaren) în turul 65 şi a trecut pe locul trei.

Piastri a fost întrecut şi de George Russell (Mercedes), căzând pe cinci, iar Russell a reuşit să îl depăşească şi pe coechipierul său, Lewis Hamilton, încheind astfel pe ultima poziţie a podiumului. Lewis Hamilton a terminat pe locul 4, iar Piastri pe 5. Cei doi piloţi de la Ferrari, Charles Leclerc şi Carlos Sainz au abandonat. În clasamentul general, Max Verstappen conduce, cu 169 de puncte, urmat de Charles Leclerc, cu 138 de puncte.