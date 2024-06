Lando Norris, în extaz după ce a obţinut al doilea pole-position din carieră: "A fost perfect!" Reacţia imediată a lui Verstappen - Antena Sport

Lando Norris a fost în extaz după ce a obţinut al doilea pole-position din carieră. Pilotul McLaren l-a depăşit în ultima clipă pe Max Verstappen şi va pleca de pe prima poziţie în Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei, care va fi duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Pe circuitul de la Barcelona, Norris a obţinut al doilea pole position din carieră. Pe locul doi s-a clasat Max Verstappen (Red Bull Racing), pe trei Lewis Hamilton (Mercedes), pe patru George Russell (Mercedes), pe cinci Charles Leclerc (Ferrari), pe şase Carlos Sainz (Ferrari), pe şapte Pierre Gasly (Alpine), pe opt Sergio Perez (Red Bull Racing), pe două Esteban Ocon (Alpine) şi pe zece Oscar Piastri (McLaren).

„A fost un tur absolut perfect. Mi-am dat seama de la început şi eram foarte entuziasmat. Este cel mai bun pole position al meu, chiar dacă nu au fost multe. Dar a fost un tur absolut perfect. Încă din Miami suntem rapizi. Probabil că am pierdut multe pole positione-uri pentru că nu am făcut o treabă perfectă. Am făcut modificări în Q3 şi asta ne-a adus pole position. O victorie este ţinta, dar este foarte dificil. Suntem în poziţie de a câştiga, ne dorim asta”, a spus Lando Norris.

La rândul său, Max Verstappen a fost mulţumit de maşină şi are încredere ce e poate obţine în marea cursă de duminică.

„Maşina s-a simţit mai bine şi mie mi s-a părut că echilibrul a fost ceea me mi-am dorit. Am încercat să scot totul din maşină. Pe primul sector a fost un pic mai complicat. Nu temperatura, ci vântul a fost un factor pertubator. A bătut un pic mai tare. Până la urmă, când tragi linie, niciun pole position nu este facil să îl obţii„, a spus Max Verstappen.