Ce riscă Norris și Piastri. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Sezonul a avut 17 curse. Sistemul de punctaj era 10-8-6-5-4-3-2-1. Spaniolul a început mai bine și, după cea de-a doua cursă a sezonului, era lider în clasament. După cea de-a treia, cea din Bahrain, Alonso, Hamilton și Raikkonen erau la egalitate perfectă, fiecare cu 22 de puncte. Apoi debutantul Hamilton s-a desprins.

Primul semn de deteriorare a relațiilor a apărut în cea de-a cincea cursă a sezonului, la Monaco, pe 27 mai. Alonso a avut probleme cu frânele supraîncălzite, iar Hamilton era imediat în urma sa. Englezului i s-a cerut să nu atace și s-a supus. După cum a povestit însă Pedro de la Rosa, pilot de teste la McLaren în acel sezon, cineva din fruntea echipei i-a spus lui Alonso că debutantul Hamilton e mai rapid decât el și că ar fi trebuit să câștige, ceea ce a stârnit mânia ibericului.

Scandalul Spygate

Pe 21 iunie 2007, a izbucnit scandalul Spygate. Un angajat Ferrari, Nigel Stepney, a devenit subiectul unei anchete penale inițiate de procurorul districtual din Modena, după ce Ferrari ar fi depus o plângere oficială. Stepney a fost acuzat de vânzarea de secrete Ferrari către echipe concurente. Investigațiile ulterioare ale FIA au arătat că McLaren era echipa care primise documente tehnice Ferrari de la Stepney. FIA nu a putut demonstra că mașina MP4-22 a folosit direct acele informații, dar a existat o suspiciune că anumite soluții aerodinamice au fost influențate indirect.

În această atmosferă încărcată, pe 4 august, au avut loc calificările pentru Marele Premiu al Ungariei, cel de-al 11-lea din sezon. Hamilton era liderul clasamentului general, cu 70 de puncte. Alonso era al doilea, cu două puncte mai puțin. Raikkonen se afla departe, cu 52 de puncte. În timpul Q3, Alonso a intrat la boxe, pentru schimbarea de pneuri. În urma lui a oprit Hamilton, așteptându-și rândul. Când i s-a făcut însă semn să plece, Alonso a rămas pe loc, până ce Hamilton nu a mai avut timp suficient să-și facă turul rapid.

Căderea din rai

Pentru acest episod, FIA a penalizat McLaren. Alonso a primit o penalizare de 5 locuri pe grilă, iar echipa a pierdut punctele la constructori pentru Marele Premiu al Ungariei. După incident, atmosfera din echipă a devenit ostilă, cu Alonso amenințând că va „dezvălui informații” către FIA.

Ceea ce s-a și întâmplat. Alonso a cooperat cu FIA, furnizând mesaje interne legate de scandalul documentelor sustrase de la Ferrari. Relațiile dintre pilotul spaniol și echipă au devenit imposibil de reparat.

Alonso a început să acuze echipa că-l favorizează pe Hamilton (prin strategii și alocarea resurselor). McLaren a menținut oficial acces egal la date, dar Alonso a refuzat adesea să împărtășească feedback-ul său complet cu inginerii echipei, ceea ce în practică a limitat schimbul de informații.

Situația cu patru curse înainte de final

După cea de-a treisprezecea cursă, disputată la Monza, Hamilton conducea, cu 92 de puncte, urmat de Alonso, cu 89. Raikkonen era al treilea, cu 74 de puncte.

Dacă transpunem în procente, Raikkonen a avut atunci de recuperat un deficit asemănător în ultimele patru Mari Premii față de lider cu cel pe care îl are acum Max Verstappen, adică 40. Erau 18 puncte în 2007 între Raikkonen și Hamilton. Pentru victorie se acordau însă 10 puncte, nu 25, ca acum. E adevărat, acum mai sunt de disputat și două sprinturi, unde învingătorul primește 8 puncte. Așadar, deficitul, în procente, dintre ocupantul locului 3 și lider e cam același.

Alonso și Hamilton s-au izolat în propriile „bule” tehnice. Deși aveau acces comun la datele telemetrice (conform regulilor FIA), fiecare tabără refuza cooperarea. Alonso chiar a cerut acces limitat al echipei la datele sale de setare a mașinii.

Înaintea ultimelor patru curse din 2007, părea că piloții McLaren se vor lupta între ei pentru titlul mondial. Raikkonen păstra doar șanse teoretice. Apoi, finlandezul a câștigat două dintre cele patru Mari Premii rămase în calendar și a obținut locul al treilea în celălalt.

Urma ultima cursă.

Surpriza de la Interlagos

Aceasta a fost la Interlagos, unde se va disputa duminică o altă ediție a Marelui Premiu al Braziliei. Finalul sezonului a marcat prima dată din 1986 când trei piloți au avut șansa de a deveni campioni mondiali în ultima cursă.

Tensiunea era maximă. Alonso nu a participat la briefinguri comune, iar Hamilton nu a primit briefingul complet din partea inginerilor lui Alonso.

La start, Hamilton era favorit, având 107 puncte, urmat de Alonso cu 103 puncte. Raikkonen avea 100 de puncte și pornea cu șansa a treia. Hamilton a pornit de pe locul 2 pe grilă, dar a căzut în spatele plutonului după o problemă la cutia de viteze. A recuperat până pe locul 7. Alonso a pornit atunci de pe locul 4 și a terminat pe 3.

Raikkonen a câștigat atunci cursa și campionatul. A devenit campion mondial, cu 110 puncte, cu unul mai mult decât cei doi rivali și colegi.

A fost prima dată din sezonul inaugural, 1950, când cel care se afla pe locul trei înainte de ultima cursă a câștigat campionatul.

Pentru implicarea în Spygate, McLaren a fost exclusă din clasamentul constructorilor și a primit o amendă record de 100 milioane de dolari. Dacă nu ar fi fost conflictul intern și penalizarea FIA, probabil că McLaren ar fi câștigat fără probleme ambele titluri.

Titlul lui Raikkonen a rămas, de atunci, ultimul cucerit de scuderie la piloți.