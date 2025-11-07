Max Verstappen mai speră încă la titlul mondial: "Vom avea nevoie de puţină şansă" - Antena Sport

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a afirmat că “va avea nevoie probabil de puţină şansă” pentru a câştiga al cincilea său titlu de campion mondial de Formula 1, informează AFP.
Vertappen se află acum la 36 de puncte în spatele britanicului Lando Norris (McLaren), actualul lider al clasamentului general, după ce la sfârşitul lunii august se afla la 104 puncte în spatele australianului Oscar Piastri, coechipierul lui Norris.
Max Verstappen mai speră încă la titlul mondial
Olandezul a reuşit apoi trei victorii, un loc doi şi un loc trei, revenind în mod neaşteptat în cursa pentru titlu. Urmează acum Marele Premiu al Braziliei, a cărui cursă va fi duminică, de la ora 19:00, live pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.
“Am avut câteva weekenduri bune, iar diferenţa s-a redus, dar cu patru curse rămase în sezon, este încă destul de semnificativă”, a declarat Verstappen joi.
“Trebuie să acumulez mult mai multe puncte în fiecare weekend şi asta nu va fi uşor. Va trebui să optimizez totul şi să fac ca fiecare cursă să conteze”, a explicat olandezul.
Patru Mari Premii şi două curse sprint, inclusiv una sâmbătă, rămân în calendar în acest sezon, reprezentând un total maxim de 116 puncte de câştigat. Cvadruplul campion mondial en titre nu şi mai permite astfel nicio greşeală şi va avea nevoie chiar şi de un pic de noroc.
“Probabil vom avea nevoie de puţină şansă într-una dintre curse, pentru a reduce semnificativ diferenţa. Dar vom da totul. Va fi suficient? Nu ştiu, dar nu avem nimic de pierdut. În cel mai rău caz, voi termina pe locul trei, iar în cel mai bun caz, voi câştiga campionatul'”, a spus “Mad Max”.
Spre deosebire de anul trecut, când a câştigat pe o ploaie torenţială, după ce a început de pe locul 17, punând capăt speranţelor lui Norris la titlu, Verstappen va aborda Marele Premiu al Braziliei fără presiune pe legendarul circuit Interlagos.
“Nu există nicio presiune asupra mea. Chiar dacă nu câştiga, voi şti că am avut un sezon grozav. Va fi foarte greu, trebuie să fim realişti… Dar este deja remarcabil să vorbim încă despre titlu după ce am fost la peste 100 de puncte în urmă. Echipa nu a renunţat niciodată, iar asta este cu adevărat impresionant”, a concluzionat Max Verstappen.
