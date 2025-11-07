Max Verstappen mai speră încă la titlul mondial: "Vom avea nevoie de puţină şansă" - Antena Sport

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a afirmat că “va avea nevoie probabil de puţină şansă” pentru a câştiga al cincilea său titlu de campion mondial de Formula 1, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vertappen se află acum la 36 de puncte în spatele britanicului Lando Norris (McLaren), actualul lider al clasamentului general, după ce la sfârşitul lunii august se afla la 104 puncte în spatele australianului Oscar Piastri, coechipierul lui Norris.

Max Verstappen mai speră încă la titlul mondial

Olandezul a reuşit apoi trei victorii, un loc doi şi un loc trei, revenind în mod neaşteptat în cursa pentru titlu. Urmează acum Marele Premiu al Braziliei, a cărui cursă va fi duminică, de la ora 19:00, live pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

“Am avut câteva weekenduri bune, iar diferenţa s-a redus, dar cu patru curse rămase în sezon, este încă destul de semnificativă”, a declarat Verstappen joi.

“Trebuie să acumulez mult mai multe puncte în fiecare weekend şi asta nu va fi uşor. Va trebui să optimizez totul şi să fac ca fiecare cursă să conteze”, a explicat olandezul.