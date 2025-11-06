Lewis Hamilton a numit cel mai complet pilot pe care l-a întâlnit în F1: "Pentru el, nu există egoismul" - Antena Sport

Lewis Hamilton se află în al 19-lea său sezon în Formula 1, iar de-a lungul anilor a împărțit grila de start cu numeroși adversari de calitate. Recent, britanicul a acordat un interviu pentru cei de la ESPN și a numit cel mai complet pilot pe care l-a întâlnit în “Marele Circ”.

Septuplul campion mondial merge pe mâna lui Sebastian Vettel în ceea ce privește această titulatură, iar detaliile pe care le-a oferit arată modul în care și-a gândit decizia. Hamilton a recunoscut că nu l-a numit pe neamț strict în baza meritelor sale sportive, unde alții îl devansează, ci și a personalității pe care o are în afara sferei motorsportului.

Sebastian Vettel, cel mai complet pilot pentru Lewis Hamilton

Hamilton îl consideră pe Vettel drept o persoană empatică, care se remarcă prin altruismul său. Mai mult decât atât, cvadruplul campion mondial își dorește să vadă oamenii uniți, a mai susținut pilotul de la Ferrari.

Vettel are patru titluri mondiale în repertoriul său, toate alături de Red Bull, însă din punct de vedere sportiv Hamilton a împărțit grila cu cel puțin un nume mai sonor: Michael Schumacher, cel alături de care împarte pentru cele mai multe titluri. Cu toate acestea, britanicul marjează pe capitolul “atitudine” când îl consideră pe fostul său rival drept cel mai complet pilot, la pachet cu ale sale calități de pe pistă.

“Am o relație foarte bună cu Sebastian (n.r. Vettel). Pentru mine, dintre toți piloții pe care i-am întâlnit în cariera mea, el e cel mai complet din toate punctele de vedere.